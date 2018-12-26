Верховный суд даст каждому подростку по адвокату

Важный законопроект разработал Верховный суд РФ. Будущий закон должен дать максимально возможный объем гарантий по защите в суде несовершеннолетних.

Важный законопроект разработал Верховный суд РФ. Будущий закон должен дать максимально возможный объем гарантий по защите в суде несовершеннолетних.

ВС предлагает добавить в Кодекс административного судопроизводства две главы - 312 и 313. Статьи расписывают процедуру рассмотрения дел, которые касаются нахождения несовершеннолетнего в центрах временного содержания или в специальных закрытых воспитательных учреждениях.

По мнению Верховного суда, все заседания, которые будут решать эти вопросы, должны обязательно проходить за закрытыми дверями. Это будет соответствовать Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальным стандартным правилам ООН, касающимся правосудия в отношении несовершеннолетних.

При принятии заявления к производству суд обязательно ставит об этом в известность Уполномоченного по правам ребенка

Из важного - в законопроекте говорится, что у подростка есть право на личное участие в суде, на обжалование решений в апелляционных и кассационных инстанциях. И у него есть право на оказание ему профессиональной юридической помощи.

"Профессиональная юридическая помощь несовершеннолетним будет реализована путем обязательного участия в деле адвоката, если у суда отсутствуют сведения о наличии у несовершеннолетнего представителя", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Есть еще важное дополнение - о принятии заявления к производству. Суд обязательно ставит об этом в известность Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Федерации. Этот уполномоченный имеет право участвовать в рассмотрении дела и дать по нему заключение.

Документ еще предусматривает и возможность утверждения судом соглашения о примирении по делам, связанным с пребыванием подростка в закрытом учебном заведении, чтобы сохранить по возможности его семейные связи.

Но и это еще не все. Предлагается дописать один из разделов статьи 120 - "Меры процессуального принуждения", чтобы была возможность применения привода к несовершеннолетним старше 14 лет. Это, по мнению разработчиков, улучшит положение несовершеннолетних. Так как сегодня по закону принудительный привод возможен для ребенка любого возраста.