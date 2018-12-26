Вкладчики банков-банкротов смогут вернуть деньги дистанционно

Вкладчики рухнувших банков смогут возвращать деньги дистанционно, рассказали "Российской газете" в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ участвовало в разработке поправок в законы о банкротстве и о страховании вкладов и сейчас ожидает их принятия. Законопроект призван снять существующие ограничения и предоставить возможность для электронного взаимодействия с вкладчиком.

В частности, АСВ необходимо разрешение на удаленную идентификацию клиента (без личной явки и предъявления паспорта), дистанционный прием заявлений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью и осуществление денежных расчетов.

Денежные средства по страховке при этом могут перечисляться на любой банковский счет, который вкладчик укажет в заявлении на возмещение. При этом институт банков-агентов сохранится, поскольку остается категория "консервативных" клиентов, не готовых переходить в интернет.

АСВ планирует со временем обеспечить возможность одновременной работы большого количества банков с Агентством по одному страховому случаю, в том числе предоставить широкому пулу аккредитованных банков онлайн доступ к централизованному реестру обязательств ликвидируемого банка, который ведет Агентство на своем сервере.

Одним из ключевых дистанционных каналов должен стать единый портал госуслуг (ЕПГУ). Другой вариант - это онлайн-сервисы банков-агентов, которые они предоставляют на договорной основе собственным клиентам.