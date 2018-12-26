Владимир Путин оценил яркие выступления Жириновского в Госдуме

Владимир Путин во время разговора с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским отметил яркие выступления политика и наличие у него и его фракции собственной позиции.

"Знаю, что она часто не совпадает с мнением правительства, но в целом фракция занимает конструктивную позицию по ключевым вопросам”, - сказал президент. Он выразил надежду, что такое конструктивное сотрудничество продолжится и в следующем году.

Путин добавил, что внимательно следил за дискуссиями в Госдуме в этом году. "У вас всегда выступления яркие", - сказал он Жириновскому.

Сам лидер ЛДПР на встрече рассказал о работе своей партии. По его словам, все 25 лет ЛДПР в Госдуме, партия старалась голосовать за "те законы, которые работают только на позитив".

Жириновский также подарил президенту DVD-диск, посвященный предстоящему 30-летию партии, и показал брошюры ЛДПР. В ответ на это президент констатировал, что в партии есть идеи, на которые можно обратить внимание и привел в пример идею о создании федеральных округов.