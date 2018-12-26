Путин: РФ должна повысить конкурентноспособность экономики

В ответ на внешние ограничения со стороны Запада России следует повысить конкурентноспособность нашей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с представителями российского бизнеса.

В частности, по мнению главы государства, нужно ускорить темпы развития промышленности и укрепить собственную научную, технологическую базу, сообщает РИА Новости.

Кроме того, президент считает необходимым содействовать локализации производств, освоению российскими компаниями новых рынков внутри страны и за ее границами.