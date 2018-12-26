Власти Китая решили отменить наказания за проституцию

Китайские власти планируют отменить наказания в отношении граждан, уличенных в проституции, а также тех, кто пользуется подобными услугами. Об этом сообщила газета China Daily, ссылаясь на доклад, подготовленный комитетом по юридическим вопросам постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, очередная сессия которого проходит в эти дни в Пекине.

Издание цитирует вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу, который считает, что существующие правила противоречат конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека. Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы. Ожидается, что соответствующие поправки будут одобрены уже в эту субботу, на закрытии сессии, пишет ТАСС.

Сейчас в КНР, согласно положениям, которые были утверждены Госсоветом в 1990 году, за занятия проституцией и пользование соответствующими услугами полагается лишение свободы от полугода до двух лет. Кроме этого, все уличенные в данном преступлении лица, обязаны пройти курс по перевоспитанию.