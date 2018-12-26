ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры. Об этом заявил главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев.

По его словам, в 2019 году присутствие российских боевых кораблей в Мировом океане будет осуществляться с учетом резкого увеличения интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ, пишет газета "Красная Звезда".

Королев подчеркнул, что в будущем году в Мировом океане будет находиться такое количество военно-морских сил России, которое позволит исключить "любые угрозы с морских и океанских направлений". В данный момент в морях задачи выполняют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов.

Говоря о планах, главком ВМФ также отметил, что в 2019 году продолжится работа по повышению боевой устойчивости подводных лодок, в том числе за счет улучшения ряда их характеристик и наращивания боевых возможностей. В приоритете и сотрудничество с предприятиями ОПК по созданию неатомных субмарин с воздухонезависимой энергетической установкой, а также серийное строительство дизель-электрических подлодок.

В России продолжится строительство малых ракетных и патрульных кораблей, кроме того, в новом году ВМФ продолжит принимать в свой состав корабли крупного водоизмещения классов "фрегат" и "большой десантный корабль".