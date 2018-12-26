Во Франции продавцы потеряли €2 млрд из-за протестов "желтых жилетов"

Продолжавшиеся во Франции каждые выходные в течение примерно месяца манифестации и беспорядки "желтых жилетов" негативно сказались на владельцах магазинов и кафе - их упущенная выгода составила порядка 2 миллиардов евро. Также около 43 тысяч человек временно оказались без работы. Такие цифры озвучили 26 декабря Национальный совет торговых центров и Федерация торговли Франции.

Пока что это предварительные выводы, более точные данные обещано обнародовать в начале следующего года.

Акции "желтых жилетов" проходили в Париже и других крупных городах Франции каждую субботу, начиная с середины ноября. Главной причиной недовольства стало обещанное властями повышение цен на бензин, однако позже протестующие выдвинули более широкий список требований. В частности, они выступили за расширение государственной помощи малоимущим гражданам.

В середине декабря президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что предпримет ряд мер, чтобы улучшить социально-экономическое положение населения. В частности, он отказался от идеи повысить налог на топливо, пообещал увеличить на 100 евро минимальную ежемесячную зарплату, не взимать налоги с оплаты сверхурочных рабочих часов и позаботиться о пенсионерах.