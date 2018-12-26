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"Война без конечностей". Яндекс собрал самые смешные поисковые запросы

26.12.2018,  
15:39
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Поисковик "Яндекс" в преддверии новогодних праздников запустил генератор предсказаний на основе поисковых запросов. На специально созданной странице пользователи могут нажать на кнопку, получить в ответ необычный текст запроса и "подумать, к чему бы это".

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Кроме того, на той же странице размещена лента самых забавных и неожиданных поисковых запросов, которые, по мнению создателей генератора предсказаний, не очень подходят для гадания. Вот самые топовые из них.

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