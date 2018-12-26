Почему иностранцы очень любят круизы - восходы и закаты в море, шум волн, калейдоскоп новых стран и городов, а мы пока не распробовали этот вид отдыха? Возможно, виной всему мифы, которые мы сами себе придумали.

Вот восемь самых распространенных заблуждений.

1 Круизы - дорогое удовольствие

Стоимость круиза вполне сопоставима со стоимостью пакетного тура. Можно найти варианты дешевле 400 евро с человека. Причем в туристическом агентстве вы сможете вместе с билетом на лайнер приобрести авиабилеты, трансфер, оформить визы и при необходимости забронировать отель.

2 В море укачивает

Легкая качка на лайнере может ощущаться только во время шторма, а при спокойном море вы ее и не заметите. Но если вдруг вам станет нехорошо - таблетки от укачивания вам совершенно бесплатно даст любой член команды. Удивительно, но первые 20-30 минут вам будет казаться, что земля слегка покачивается у вас под ногами.

3 А если лайнер пойдет ко дну?

Несчастные случаи в море происходят крайне редко, круиз - безопасный вид путешествия. Как только лайнер отчалит от берега, для пассажиров проводятся учения по эвакуации, чтобы каждый знал, куда бежать в случае возникновения нештатной ситуации.

Вы увидите, насколько слаженно работает экипаж, распределяя потоки. Поймете, что исключено повторение ситуации, которая была показана в фильме про "Титаник".

Круизные лайнеры похожи на огромные жилые дома. Судно, вошедшее в порт Венеции, производит впечатление, что на нем легко разместится половина жителей старого города вместе с Дворцом дожей и колонной Святого Марк. Фото: REUTERS

4 Жизнь на корабле - скучная

Круизный лайнер можно сравнить с гигантским роскошным отелем. Здесь есть все - бары, кафе и рестораны, театр, казино, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, спа, бассейны с водными горками, и всего не перечислишь. На некоторых лайнерах есть даже аттракцион для экстремалов Zip Line - тарзанка, на которой можно промчаться над палубой и полюбоваться захватывающими видами.

Возможно, в первый день вы будете немного дезориентированы. В настоящий квест может превратиться поиск каюты. В коридоре среди множества дверей можно легко перепутать, движешься ты к носу или к корме. Главное, сразу отметить для себя ориентиры.

И помните, основное преимущество круиза в том, что каждый новый день вы будете встречать в новом городе.

5 Придется оформлять несколько виз

Многие страны устанавливают для транзитных и круизных пассажиров безвизовый режим. Но бывают и исключения. В конце ноября этого года власти Мексики внезапно изменили правила въезда и потребовали от круизных туристов визу. Право сойти на берег в стране имеют обладатели действующих мексиканских, американских и шенгенских виз. А вот электронные разрешения не действуют. От подобных проблем можно застраховаться, если приобрести круиз в туристическом агентстве. Специалисты помогут оформить визу или предложат маршрут, где виза не нужна.

6 Лайнеры не приспособлены для пассажиров с детьми

Фото: Ольга Иванова

Несмотря на то что стандартные каюты на лайнерах небольшие, здесь есть место для кушетки, где может спать ребенок. Большим семьям будет выгодно забронировать более просторную каюту, такие варианты размещения тоже есть. Либо взять семейный номер - две каюты, соединенные между собой внутренней дверью. Для детей всех возрастов, и для малышей, и для подростков, на борту найдутся развлечения. Они играют в настольные и компьютерные игры, рисуют, смотрят мультфильмы и кино. Жизнь кипит с утра до вечера. Но при этом обед по расписанию. Поэтому взрослые могут отправиться на экскурсию и абсолютно спокойно оставить чадо в клубе.

7 В круиз нужно везти чемодан нарядов

Достаточно будет удобной одежды, подходящей под климат региона, куда вы собираетесь плыть. За ужином в ресторанах а-ля карт достаточно придерживаться стиля smart casual. Но вечерние наряды лучше все же взять. Во время круиза проводятся торжественные вечера для гостей, и тогда действует дресс-код: темные костюмы для мужчин и вечерние или коктейльные платья для дам.

Один из вечеров в круизе - капитанский ужин. Хотите красивое памятное фото с капитаном вашего корабля - подготовьтесь заранее. И наденьте удобную обувь. Вы ведь хотите, чтобы ваша улыбка на фото была счастливой.

8 На лайнере никто не говорит по-русски

Круизные компании активно выходят на рынок России и создают комфортную среду для русскоговорящих путешественников. На русский язык переведено меню, проводятся экскурсии и даже телевизоры настроены на отечественные каналы. На самых популярных у россиян маршрутах работают гиды-представители, которые говорят по-русски. Гид расскажет о корабле, ответит на все вопросы и поможет вам во время круиза.

Три причины поехать в круиз

Почувствовать себя "морским волком", а не "тюленем на лежбище". Путешествовать по миру вместе с отелем. Вдоволь надышаться полезным морским воздухом.

Конкретно

Что нужно знать, отправляясь в круиз

1 Не экономьте на размещении, чтобы получить максимум приятных впечатлений от поездки. Учитывайте, что размеры стандартных кают на круизных лайнерах небольшие. Оптимальный вариант - каюта с балконом. Она и просторнее, и у вас не будет недостатка в свежем воздухе.

2 Круизный пакет - фактически система "все включено". Вы получаете питание на борту, безалкогольные напитки: воду, чай и кофе из автомата и право на посещение общественных помещений лайнера. За дополнительную плату доступны алкогольные напитки, пакет беспроводного интернета на борту, мини-бар, экскурсии, сервисные услуги и т.д.

3 Посадка на лайнер начинается за три часа, а заканчивается за полтора-два часа до отплытия. На борт вместе с вами будут подниматься несколько тысяч человек, и лучше прибыть в порт заблаговременно. Можно прилететь накануне и переночевать в отеле.

4 Нельзя брать на борт нагревательные приборы. Дамы, оставляйте дома дорожные утюжки, щипцы для волос и плойки. Запрещено проносить колющие, режущие предметы и воспламеняющиеся вещества. Схитрить не удастся. Перед посадкой на лайнер пассажиры сдают багаж, который после проверки доставляют к двери их каюты. Не получили чемодан - отправляйтесь в зону досмотра, где при вас изымут запрещенные предметы.

5 Сходя на землю в портах стоянки, следите за временем, чтобы не опоздать к завершению посадки на лайнер. Экипаж фиксирует все перемещения пассажиров, когда они покидают лайнер и возвращаются назад. Опоздавшим звонят на мобильный телефон, указанный при регистрации, и стараются ждать до последнего. Но если лайнер уйдет без пассажира, его паспорт оставляют представителю круизной компании. Ищите его, чтобы догнать лайнер в следующем порту.