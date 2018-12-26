Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 43 г. Москва "О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года N 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора" и от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания""

В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года N 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 9 февраля 2012 года N 3, от 17 ноября 2015 года N 51, от 22 декабря 2015 года N 59, от 29 ноября 2016 года N 56):

1) преамбулу дополнить словами "статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации",";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В тех случаях, когда лицо, подавшее апелляционную жалобу (представление), отзывает ее (его) на основании части 3 статьи 3898 УПК РФ, при отсутствии жалоб других лиц или представления прокурора решение суда первой инстанции, исходя из положений статей 390, 391 УПК РФ, считается вступившим в законную силу по истечении 10 суток - срока его обжалования в апелляционном порядке. При этом не имеет значения, в какие сроки до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции жалоба или представление отозваны (в пределах срока, установленного для обжалования, до или после направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции).";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. С учетом положений части 2 статьи 391, части 2 статьи 3892 и пункта 533 статьи 5 УПК РФ промежуточные судебные решения, не подлежащие самостоятельному обжалованию в апелляционном порядке, вступают в законную силу и обращаются к исполнению немедленно. Их законность и обоснованность могут быть проверены в апелляционном порядке одновременно с проверкой законности и обоснованности итогового решения по делу.";

4) пункт 52 изложить в следующей редакции:

"52. Штраф, назначенный в качестве основного наказания, за исключением случаев его назначения в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, при злостном уклонении от его уплаты заменяется любым (в том числе не предусмотренным санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ) иным основным наказанием, предусмотренным статьей 44 УК РФ, кроме лишения свободы. При этом должны учитываться ограничения, установленные для назначения отдельных видов наказаний статьями Общей части УК РФ (в частности, частью 4 статьи 49, частью 5 статьи 50, частью 6 статьи 53, частью 7 статьи 531 УК РФ).

Штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, в случае злостного уклонения от его уплаты заменяется наказанием в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

При определении вида и срока наказания, которым заменяется штраф в случае злостного уклонения от его уплаты, следует принимать во внимание размер назначенного штрафа и той его части, которая не уплачена осужденным.";

5) пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54. В случае, когда заменяется штраф, назначенный в качестве основного наказания, одновременно с которым было назначено дополнительное наказание (предусмотренное санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ или назначенное в соответствии со статьями 47 или 48 УК РФ), должен решаться вопрос о замене только основного наказания. Дополнительное наказание, назначенное по приговору суда, исполняется самостоятельно.

Решая вопрос о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания наряду с другими видами наказаний по совокупности преступлений или приговоров и исполняемого в соответствии с частью 2 статьи 71 УК РФ самостоятельно, суд при определении окончательного наказания должен исходить из общих правил, установленных статьями 69, 70 и частью 1 статьи 71 УК РФ.";

6) абзацы первый и второй пункта 57 изложить в следующей редакции:

"57. Суд возвращает судебному приставу-исполнителю представление о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания, иным видом наказания, если установит наличие обстоятельств, которые не были известны судебному приставу-исполнителю, но могли повлиять на принятие решения о внесении представления (например, если осужденный находился на лечении в стационарном лечебном учреждении).

Если к осужденному, злостно уклоняющемуся от уплаты штрафа, с учетом положений части 4 статьи 49, части 5 статьи 50, части 6 статьи 53, части 7 статьи 531 либо части 5 статьи 46 УК РФ не может быть применен никакой другой вид основного наказания, суд отказывает в удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя о замене штрафа иным наказанием.";

7) абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции:

"58. В случаях, предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 2 статьи 397 УПК РФ, при решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от отбывания обязательных работ или исправительных работ, а также от ограничения свободы, судам необходимо проверять, применялись ли к осужденным уголовно-исполнительной инспекцией предупреждения, указанные в части 1 статьи 29, части 2 статьи 46 и части 2 статьи 58 УИК РФ.";

8) дополнить пунктом 511 следующего содержания:

"511. Обратить внимание судов на то, что исходя из положений части 6 статьи 531 УК РФ, частей 3, 5 статьи 6015 и статьи 6017 УИК РФ, а также части 1 статьи 396 и пункта 21 статьи 397 УПК РФ вопрос о замене неотбытой части принудительных работ лишением свободы разрешается в случаях признания осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ либо уклонения осужденного от их отбывания судом, постановившим приговор, в порядке, установленном статьей 399 УПК РФ.

Разрешая вопрос о замене неотбытой части принудительных работ лишением свободы, суд проверяет наличие установленных статьей 6015 УИК РФ оснований для признания осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбывания этого вида наказания, а также соблюдение условий и процедуры признания лица таковым либо оснований, установленных статьей 6017 УИК РФ, для признания осужденного уклоняющимся от его отбывания.";

9) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. По смыслу закона условное осуждение может быть отменено, если осужденный, несмотря на предупреждение, продолжает уклоняться от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо допускает нарушение общественного порядка, за которое он привлекается к административной ответственности.

Судам следует иметь в виду, что исходя из положений части 3 статьи 74 УК РФ и части 5 статьи 190 УИК РФ при разрешении вопроса об отмене условного осуждения должны учитываться все совершенные условно осужденным в течение испытательного срока нарушения общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности (с учетом установленного статьей 4.6 КоАП РФ срока), либо факты неисполнения возложенных на него обязанностей, в том числе и до объявления условно осужденному предупреждения, либо продления ему испытательного срока, либо возложения на него дополнительных обязанностей.";

10) в пункте 20 слова "судом надзорной инстанции" заменить словами "судами кассационной, надзорной инстанций";

11) дополнить пунктами 241 - 244 следующего содержания:

"241. В соответствии с частью 41 статьи 396 и пунктом 3 части 1 статьи 399 УПК РФ вопросы, указанные в пунктах 18 и 181 статьи 397 УПК РФ, разрешаются по представлению органа внутренних дел или учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы судом по месту задержания осужденного.

С учетом того, что осужденный может быть задержан без судебного решения до 48 часов, рассмотрение судом представления о заключении его под стражу с извещением участвующих в судебном заседании лиц должно осуществляться в указанный срок.

Рассматривая такое представление, суд должен выяснить, приложены ли к нему протокол задержания осужденного и его объяснения, копии вступившего в силу приговора и постановления об объявлении осужденного в розыск, а также при их наличии - иные материалы, подтверждающие обоснованность производства розыска.

По ходатайству осужденного и (или) его законного представителя, адвоката судья предоставляет им возможность ознакомления с материалами, представленными в суд.

242. Судам следует иметь в виду, что к числу лиц, на которых распространяются положения частей 6 и 7 статьи 751 УИК РФ и пункта 181 статьи 397 УПК РФ, относятся также уклонившиеся от получения предписания или не прибывшие к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденные, которым отбывание наказания в колонии-поселении назначено после отмены условного осуждения или замены штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ по основаниям, предусмотренным в соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации.

243. По смыслу положений пункта 18 статьи 397 УПК РФ судебное решение о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, на срок до 30 суток может быть принято до решения вопроса о замене ему наказания. В связи с этим отсутствие в материалах, поступивших в суд, представления о замене осужденному наказания не препятствует разрешению вопроса о заключении его под стражу на основании пункта 18 статьи 397 УПК РФ.

244. По результатам разрешения вопросов, указанных в пункте 181 статьи 397 УПК РФ, суд вправе одновременно с решением о заключении осужденного под стражу при наличии соответствующего представления направить осужденного для отбывания наказания в колонию-поселение под конвоем либо в соответствии с частью 41 статьи 78 УИК РФ изменить вид исправительного учреждения с колонии-поселения на исправительную колонию общего режима. При этом суд учитывает данные, характеризующие личность осужденного, а также иные обстоятельства, связанные с уклонением от отбывания наказания, и приводит в постановлении мотивы принятого решения.";

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. В соответствии с частью 1 статьи 396 УПК РФ вопросы, изложенные в пунктах 1, 2, 21, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20 статьи 397 и в статье 398 УПК РФ, разрешаются судом, постановившим приговор. Указанные вопросы могут решаться мировыми судьями, если ими постановлен приговор.

Судебные решения по вопросам, связанным с исполнением приговора, с учетом положений статей 3891, 401, 4011 и 4121 УПК РФ могут быть обжалованы в порядке, установленном главами 451, 471 и 481 УПК РФ, а также пересмотрены по новым и вновь открывшимся обстоятельствам по правилам главы 49 УПК РФ.";

13) пункт 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"В тех случаях, когда иностранный гражданин (лицо без гражданства) после отбытия наказания выехал и, находясь за пределами Российской Федерации, в том числе по причине признания нежелательности пребывания на территории Российской Федерации, обращается с ходатайством о снятии судимости, такое ходатайство подлежит рассмотрению судом с учетом подсудности по последнему месту жительства или последнему месту пребывания осужденного на территории Российской Федерации.";

14) пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. В ходе подготовки к судебному заседанию суд в соответствии с частью 2 статьи 399 УПК РФ решает вопросы о месте, дате и времени судебного заседания, об извещении участников судебного заседания в срок не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

В силу части 2 статьи 399 УПК РФ судье надлежит выполнить требование об извещении лиц, указанных в части 1 данной нормы, а при наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании - обеспечить непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем видео-конференц-связи.

Извещение участников судебного заседания допускается в том числе посредством CMC-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.

В случае неявки осужденного, заявившего ходатайство об участии в судебном заседании, суд выясняет причины, по которым он не явился, и при отсутствии уважительных причин такая неявка не является препятствием для проведения судебного заседания.".

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 29 ноября 2016 года N 56):

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Размер штрафа, исчисляемый исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей, даже если сумма, рассчитанная с учетом кратной величины, меньше двадцати пяти тысяч рублей. В таком случае штраф назначается в размере двадцати пяти тысяч рублей.";

2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7. В случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при определении окончательного наказания по совокупности преступлений или приговоров в резолютивной части приговора должно быть указано на применение статьи 69 или статьи 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа.";

3) абзац второй пункта 11 дополнить предложением "При этом сроки таких наказаний сложению не подлежат.";

4) дополнить пунктами 221 - 226 следующего содержания:

"Принудительные работы

221. Исходя из положений части 1 статьи 531 УК РФ при назначении наказания принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы лишь в случаях, когда совершено преступление небольшой или средней тяжести либо впервые тяжкое преступление и только когда данный вид наказания наряду с лишением свободы прямо предусмотрен санкциями соответствующих статей Особенной части УК РФ.

Судам следует иметь в виду, что в тех случаях, когда в силу требований закона осужденному не может быть назначено наказание в виде лишения свободы (например, часть 1 статьи 56 УК РФ), принудительные работы не назначаются.

222. В соответствии с положениями пункта 71 части 1 статьи 299 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить вопрос о том, имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в случаях и порядке, установленных статьей 531 УК РФ.

При наличии таких оснований суд должен привести мотивы, по которым пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и применения положений статьи 531 УК РФ. В резолютивной части приговора вначале следует указать на назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок, а затем - на замену лишения свободы принудительными работами.

223. При замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается. Суд, заменив лишение свободы принудительными работами, должен решить вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ к принудительным работам.

224. Если суд придет к выводу о возможности применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы к лицу, совершившему два и более преступления, то такое решение принимается за совершение каждого преступления, а не при определении окончательного наказания по совокупности преступлений.

В случае назначения наказания по совокупности преступлений, за каждое из которых суд в соответствии со статьей 531 УК РФ заменил лишение свободы принудительными работами, сложению подлежат только сроки принудительных работ. Проценты удержаний не складываются.

225. Обратить внимание судов на то, что при исчислении сроков погашения судимости в отношении лиц, которым назначено наказание в виде принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы в соответствии со статьей 531 УК РФ, необходимо руководствоваться положениями пункта "б" части 3 статьи 86 УК РФ о погашении судимости по истечении одного года после отбытия наказания.

226. Судам следует иметь в виду, что при замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания в порядке исполнения приговора, предусмотренном пунктом 2 статьи 397 УПК РФ, штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы заменяются принудительными работами без предварительной замены лишением свободы. Принудительные работы могут быть также применены при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы (статья 80 УК РФ).

В этих случаях принудительные работы применяются судом независимо от того, предусмотрено ли данное наказание санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой было назначено заменяемое наказание, при условии соблюдения требований части 7 статьи 531 УК РФ. Данное правило с учетом положений части 5 статьи 46 УК РФ не распространяется на замену штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания.";

5) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:

"В том случае, когда осужденному в силу положений, установленных законом, не может быть назначен ни один из предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ видов наказаний (например, обязательные работы - в силу части 4 статьи 49 УК РФ, исправительные работы - в силу части 5 статьи 50 УК РФ, арест - в связи с его неприменением в настоящее время, лишение свободы - в силу части 1 статьи 56 УК РФ), ему следует назначить любое более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи. Ссылка на статью 64 УК РФ в таком случае не требуется.";

6) абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:

"31. В соответствии с частью 11 статьи 63 УК РФ само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание. В описательно-мотивировочной части приговора должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о необходимости признания указанного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством.";

7) абзац третий пункта 32 после слов "смерть потерпевшего" дополнить словами "или потерпевших";

8) абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:

"33. Под наиболее строгим видом наказания в статьях 62, 65, 66, 68 УК РФ следует понимать тот из перечисленных в санкции статьи вид наказания, который является наиболее строгим из применяемых в соответствии с действующим уголовным законом видов наказаний с учетом положений статьи 44 УК РФ (например, в этих целях арест не учитывается). При этом не имеет значения, может ли данный вид наказания быть назначен виновному с учетом положений Общей части УК РФ (например, части 1 статьи 56 УК РФ) или Особенной части УК РФ (например, пункта 2 примечаний к статье 134 УК РФ).";

9) пункт 34 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Судам следует иметь в виду, что в таких случаях верхний предел наказания, которое может быть назначено осужденному в результате применения указанных норм, является для него максимальным размером, с учетом которого необходимо применять и другие правила назначения наказания, установленные законом.";

10) в пункте 48:

а) абзац первый после слов "предусмотренного за совершенное" дополнить словом "оконченное";

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Судам следует иметь в виду, что при любом виде рецидива преступлений срок наказания за неоконченное преступление может быть ниже низшего предела санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. При этом ссылка на статью 64 УК РФ не требуется.";

в) абзацы второй, третий, четвертый считать абзацами третьим, четвертым и пятым;

11) в абзаце первом пункта 49 слово и цифру "частью 2" заменить словами и цифрами "частями 2 и 3";

12) дополнить пунктом 621 следующего содержания:

"621. По смыслу части 31 статьи 73 УК РФ в случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора и может быть менее шести месяцев.".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов