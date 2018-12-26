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Выпущен долгожданный смартфон Honor V20 с "дырой" в экране

26.12.2018,  
15:58
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Honor Фото: Honor
Фото: Honor

Компания Huawei представила новый смартфон в линейке Honor, который получил название V20.

Смартфон Honor V20. Фото: Huawei

За программное обеспечение отвечает фирменная оболочка EMUI 9, основанная на последней версии Android 9.0 Pie. "Сердце" устройства - процессор собственного производства Kirin 980. Для ускорения работы графического процессора будет использоваться технологию GPU Turbo. Различные спецификации предлагают 6 и 8 Гб оперативной памяти с объемом накопителя в 128 и 256 Гб. Слота для карты памяти не предусмотрено. Питается все это железо от батареи емкостью 4000 мАч, которая поддерживает функцию быстрой зарядки.

Honor V20 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, поддерживающей разрешение 2310x1080 пикселей. По заявлениям производителя, экран занимает 91,82 процента лицевой поверхности.

Достичь такого показателя удалось в том числе благодаря спрятанной под стекло 25-мегапиксельной фронталкой. Она располагается в левом верхнем углу без каких-либо дополнительных вырезов, а диаметр отверстия составляет всего лишь 4,5 мм. Основная камера использует 48-мегапиксельный датчик Sony IMX 586.

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Главной киллер-фичей гаджета заявлена запатентованная технология Link Turbo. Она позволяет пользователю самостоятельно настраивать сценарии использования различных сетей для конкретных приложений. Например, привязать платежные и банковские программы только к 4G-сетям, а приложениям с большим объемом нагрузки на трафик разрешать только Wi-Fi. В некоторых случаях, когда нужна максимальная стабильность соединения - в онлайн-играх или воспроизведении потокового видео, позволять комбинировать обе сети. Во время "проседания" Wi-Fi и 4G будут "страховать" друг друга.

Объявленная стартовая цена составляет 2999 юаней - примерно 30 тысяч рублей.

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