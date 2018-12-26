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26.12.2018 15:30
Рубрика: В мире

Зачем в мире выпускают тематические календари

Текст: Юрий Когалов
Выпуск календарей ради привлечения внимания к армии, авиации и флоту используют по всему миру. Чаще всего в качестве иллюстраций выбираются изображения военной техники или фотографии с различных учений.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Однако некоторые календари выбиваются из общего ряда. Так, по напечатанной в США промопродукции можно проследить, где побывали американские солдаты: Сирия, Ирак, Афганистан. В Китае предпочитают использовать изображения председателя КНР Си Цзиньпина и высокопоставленных военных. Особое внимание к календарям привлекают фотографии девушек, служащих в армии. Этот метод периодически используют в Японии, Израиле, США. Причем в Америке на них может быть минимум одежды, зато много оружия (аналогичные календари для взрослых в США выпускают полицейские и пожарные).

Фото: Минобороны РФ
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Отдельно стоит вспомнить ведомства, занимающиеся вопросами экологии и развития туризма. У них настоящее раздолье. Самостоятельно или с отдельными регионами, штатами, префектурами, они выпускают календари с изображением редких птиц и животных, обитающих на определенной территории, эндемичных растений или просто с прекрасными видами и фотографиями достопримечательностей, в том числе картинами местных художников. Подобная продукция редко появляется на полках магазинов, обычно ее дарят представителям различных иностранных делегаций, дипломатам, журналистам.

Календари других министерств и ведомств не столь выразительные, хотя и могут содержать полезную информацию, например, о датах проведения крупных тематических мероприятий, выставок, форумов, министерских заседаний и даже саммитов.

Спортивные федерации и ассоциации, хотя и не являются государственными учреждениями, выпускают свои календари, специально для фанатов конкретного вида спорта, с наиболее известными спортсменами и датами проведения соревнований.
 

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