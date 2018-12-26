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Рубрика: В мире

Жительница Аргентина провела 32 года в сексуальном рабстве в Боливии

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Власти Боливии освободили похищенную в 1987 году жительницу Аргентины. С 13 лет она находилась в сексуальном рабстве.

Фото: depositphotos.com
У бизнесмена вымогали деньги в обмен на похищенную жену

Как сообщает портал Clarin, пострадавшая приехала в страну вместе со своей старшей сестрой, где их принудили работать в публичном доме. Одной из пленниц удалось через три месяца вернуться на родину, однако вызволить сестру не получилось.

Расследование было инициировано только в 2014 году. Женщина, которой в настоящее время уже 45 лет, была найдена вместе со своим малолетним сыном в гараже в городе Бермехо недалеко от Аргентины. Невольница смогла воссоединиться со своей семьей спустя 32 года после похищения.

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