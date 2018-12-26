Три загадки.

Почему мы так легко предаем забвению имена тех, кто своими стихами, песнями и музыкой украшал наше детство?.. Фото: РИА Новости

Первая: почему из сотен рождественских и новогодних песен, сочиненных поэтами и композиторами в XIX-XX веках, в народной памяти остались всего три: "В лесу родилась елочка" на слова Раисы Адамовны Кудашевой, "Маленькой елочке холодно зимой..." Зинаиды Николаевны Александровой и "Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ..." Юрия Макаровича Леднева. Их и сегодня поют в каждом детском саду на Новый год.

Поэтесса и переводчица Зинаида Николаевна Александрова. Фото 1960-х годов. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Вторая: каким внутренним родством связаны эти песни? Почему в нашей памяти они перетекают друг в друга, хотя созданы в совершенно разные эпохи?

И последняя, третья загадка: почему при всей популярности своих песенок Раиса Кудашева, Зинаида Александрова и Юрий Леднев остались за кулисами праздника? Их имена забыты.

Они не знали друг друга, но их душевное родство несомненно. Создатели песенных шедевров не рвались к славе, не боролись за авторские права. Их песенки звучали в каждом доме, с пластинок, радио и экрана, а они жили порой впроголодь.

Терпеливо перелистываю три тома антологии "Четыре века русской поэзии детям". Нахожу Кудашеву, но ни одного слова об Александровой и Ледневе.

Если в детской литературе есть свои святые, то первые из них - Кудашева, Александрова и Леднев.

Не так давно минуло 110 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой.

Она родилась 3 декабря 1907 года в Санкт-Петербурге в семье учителя.

Во время Первой мировой войны отец служил в госпитале, преподавал грамоту выздоравливающим солдатам. В том же госпитале работала фельдшером мать.

Пережив войну, родители не пережили революционную смуту и голод. В 1919 году умер от туберкулеза отец. Через год ушла мать, заразившись сыпняком от больных.

В двенадцать лет их осиротевшая дочь оказалась в детском доме. Там и написала свои первые стихи для детдомовской стенгазеты. После школы-семилетки работала на прядильной фабрике имени С. Халтурина в Ленинграде, училась в техникуме печати, была литсотрудником в рязанской комсомольской газете, ответственным секретарем журнала "Искорка"...

Стихи Александровой 1930х годов вобрали в себя все, что волновало тогда подростков - фильм "Чапаев", война с фашистами в Испании, перелеты героев-летчиков. И конечно, возвращенная советским детям в 1935 году новогодняя елка, ранее считавшаяся буржуазным пережитком:

Встанем под елочкой

в дружный хоровод,

Весело, весело встретим

Новый год!

В 1941 году маленького сына поэтессы вместе с другими писательскими детьми отправляют в Чистополь. Вернувшись с вокзала, Зинаида Николаевна пишет стихотворение "Эвакуация":

Вас везут на Каму,

Дальше на восток.

Ты почаще маму

Вспоминай, сынок.

Письма шли почаще,

Буквы не забудь...

Там почтовый ящик

Будет где-нибудь...

После войны она работала в Комиссии по детской литературе Союза писателей СССР. Много переводила грузинских, украинских, литовских, еврейских поэтов. Иногда бралась за те заказы, от которых, очевидно, отказывались другие. Написала стихотворное сопровождение для диафильма "Письмо с БАМа":

Брат работает на БАМе,

Пишет письма мне и маме.

Маме пишет: "Я здоров".

Мне рисует комаров... ...

К концу этого бамовского стихотворения Зинаида Николаевна счастливо избавляется от рамок заказа, дает волю своему солнечному дарованию:

...Маме пишет о работе.

Мне - о грушевом компоте.

Был компот горячий, сладкий,

Остывал в тени палатки.

Запах чуя на ветру,

Подошел медведь к ведру.

Мишке сладкого охота:

"Дай, попробую компота..."

Лапу сунул, сунул нос.

И ведро в тайгу унес...

Зинаида Николаевна Александрова умерла 1 января 1983 года, когда взрослые неохотно поднимались после бессонной новогодней ночи.

Женщины шли домывать посуду. Мужчины смаковали у телевизора матч "Монреаль Канадиенс" - сборная СССР. Малыши, разбирая у елки подарки, напевали ту песенку, под которую накануне водили хоровод.

Елочка

Маленькой елочке холодно зимой,

Из лесу елочку взяли мы домой.

Сколько на елочке шариков

цветных,

Розовых пряников, шишек

золотых!

Сколько под елочкой маленьких

ребят!

Топают, хлопают, весело

кричат:

"Елочка, елочка - яркие огни,

Синими бусами, елочка, звени.

Встанем под елочкой в дружный

хоровод.

Весело, весело встретим

Новый год!"