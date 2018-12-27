28 декабря множество людей отключат от ICQ

Уже в пятницу, 28 декабря, администрация мессенджера ICQ, принадлежащего Mail.ru Group, отключит от сервиса сторонние программные клиенты, оставив лишь официальные приложения.

Кроме того, подключаться к серверам ICQ перестанут старые версии мессенджера. Чтобы получить возможность пользоваться всеми функциями, пользователям рекомендуется обновить ICQ. Кроме того, будет доступна веб-версия сервиса, говорится в сообщении, которое получили пользователи.

Новая версия, как отмечают разработчики, поддерживает голосовые и видеозвонки, умеет редактировать и удалять сообщения в переписке, отправлять стикеры, искать в истории чатов, обмениваться голосовыми сообщениями и так далее.

В настоящее время наиболее популярными сторонними клиентами ICQ являются Miranda, QIP и Pidgin, которые работают на старом протоколе. На форуме поддержки Miranda разработчики клиента утверждают, что попытаются обновить приложение, чтобы наладить обмен сообщениями - без поддержки большинства остальных возможностей.