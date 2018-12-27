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27.12.2018 11:50
Рубрика: Общество

9 команд РФ примут участие в студенческом ЧМ по спортивному программированию

Текст: Мария Агранович

Чемпионат по спортивному программированию среди студентов International Collegiate Programming Contest (ICPC) проводится ежегодно с 1977 года. В прошлом "сезоне" (2017-2018 годы) более 50 тысяч студентов из трех тысяч университетов по всему миру приняли участие в очных этапах соревнования.

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Чтобы отобрать финалистов, каждая страна-участник проводит полуфиналы у себя на территории.  В этом году в России в командных соревнованиях полуфинала, которые проходили в Санкт-Петербурге, приняли участие 900 студентов из 150 вузов России и СНГ - всего 131 команда.

По итогам девять российских команд - по одной от вуза - выступят в финале Чемпионата ICPC, который пройдет в Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля 2019 года. Представлять Россию будут молодые программисты-виртуозы из МГУ им. Ломоносова, МФТИ, Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), СПбГУ, Высшей школы экономики (Москва) Саратовского госуниверситета, Северного (Арктического) федерального университета, Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) и Уральского федерального университета.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- Российские команды участвуют в Чемпионате с 1993 года. Выигрывают те, кто умеет наиболее эффективно и быстро решать поставленные задачи, - говорит один из организаторов турнира, проректор МФТИ по международным программам и технологическому предпринимательству Алексей Малеев. - Сильнейшие студенты всегда ищут возможность для тренировки перед ICPC и приезжают, например, на сборы, например, к нам в МФТИ.

До финала, который каждый раз проходит в разных странах, добирается около 150 команд. По правилам ICPC, в соревнованиях могут участвовать студенты до 25 лет из одного вуза, по трое в команде. За пять часов они решают алгоритмические задачи, которых в одном турнире может быть от восьми до тринадцати. Соревнования проходят на языках программирования С++, Java, Python и Kotlin.

Общество Образование
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