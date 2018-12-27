Американские фондовые индексы подскочили в цене

Фондовые индексы США по итогам среды выросли на 5% после падения накануне Рождества, когда американские биржи не работают. Это был максимальный в процентном выражении подъем с марта 2009 года.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 4,98% или на 1086 пунктов, индекс S&P 500 - на 4,96%, или на 116,6 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 5,84%, или на 361,44 пункта.

Резкий рост связан с не менее резким падением индексов накануне Рождества. Аналитики отмечают, что это был худший сочельник в истории Уолл-стрит. Так, в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,9%, S&P 500 - на 2,7%, Nasdaq Composite - на 2,2%. С начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%, несмотря даже на подъем в среду.