Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах

Болгарский национальный банк (БНБ) предупредил население о хождении в стране фальшивых денег. В этой связи рекомендуется внимательно следить за оплатой покупок, особенно в предпраздничные дни, сообщает газета "Дума".

По данным БНБ, в 70 процентах случаев речь идет о подделке купюр в 20 левов. Однако были также зафиксированы фальшивки в 100 левов. К удивлению специалистов, подделывают даже монеты. Специалисты советуют при получении сдачи во время покупок внимательно осмотреть всю купюру, не ограничиваясь одним защитным элементом. При появлении сомнений сравнить банкноту с другой, имеющейся в наличии. И если все же подозрения не сняты, проверить деньги в ближайшем банке или обменном пункте.

"Для защиты наличного оборота мы используем новейшие технологии. Эта дает нам преимущество и возможность идти на шаг впереди фальшивомонетчиков", - комментирует ситуацию заместитель управляющего БНБ Калин Христов. По его словам, ЦБ начал кампанию по замене денег на новые серии с улучшенной защитой. Эта работа началась с купюр в 100 левов. В последующем все старые банкноты будут подлежать замене.

Напомним, в октябре текущего года болгарская полиция ликвидировала крупнейшую за последние годы подпольную типографию фальшивомонетчиков. На месте происшествия были обнаружены 11 тысяч фальшивых евро и 1,9 миллиона долларов в различной степени готовности. По делу задержаны четверо подозреваемых.