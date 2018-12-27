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Рубрика: Экономика

Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Текст: Роман Маркелов

Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

ЦБ аннулировал лицензии ООО "Форекс Клуб", ООО "Фикс Трейд", ООО "Трастфорекс", ООО "Телетрейд Групп" и ООО "Альпари Форекс". Во всех пяти случаях действие лицензий прекращается 27 января 2019 года. До этой даты указанные компании обязаны прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, кроме совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Также до 27 января они должны обеспечить возврат имущества клиентам.

Фото: Александр Корольков
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Лицензии форекс-дилеров были аннулированы из-за нарушений законодательства о ценных бумагах. Так, компании нарушали порядок расчета размера собственных средств, предоставляли Банку России недостоверную отчетность, нарушали порядок составления отчетности, не исполняли предписания ЦБ, следует из сообщения регулятора.Таким образом, на российском рынке остаются четыре форекс-дилера.

Кроме того, Банк России сообщил в четверг об аннулировании лицензии финансового агентства "Милком-Инвест" также из-за нарушений законодательства о ценных бумагах. Компания должна прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг до 27 апреля 2019 года.

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