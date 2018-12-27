Бизнес предложил стимулировать спрос продуктовыми карточками

Для поддержки аграрного бизнеса в стране предприниматели предлагают уделить особое внимание стимулированию спроса. Одной из таких мер мог бы стать запуск программы субсидирования потребления сельхозпродукции, иными словами - введение продовольственных карточек.

"Это могут быть карточки, могут быть спецсчета, которые открывались бы в поддержку незащищенных категорий граждан. Первоначально мы предлагали выделить на эти цели 150 миллиардов рублей - не очень большая сумма в сравнении с тем экономическим и социальным эффектом, которого от нее можно ожидать", - прокомментировал "РГ" инициативу бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению Елены Тюриной, директора Института аграрного маркетинга, тема введения продуктовых карточек обсуждается уже давно. "Звучали разные предложения - финансировать сельхозпроизводителей напрямую или через карточку для покупки определенных видов продуктов. Такая мера применяется во всем мире.

В США, к примеру, человек имеет возможность на определенную сумму покупать в супермаркетах товары местного производства. Эта мера действительно стимулировала бы спрос на основные продукты российского сельского хозяйства. Но прежде чем ее принимать, нужно четко определиться с категориями получателей: либо деньги будут выделяться каждому малоимущему, либо на семью. От этого зависят и объемы финансирования", - подчеркнула она.