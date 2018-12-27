Bloomberg: Торговые переговоры США и КНР пройдут в начале января

Правительственная группа Соединенных Штатов посетит в январе Китай. Делегацию возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш, в ее состав также войдет заместитель министра финансов по международным делам Дэвид Мэлпас.

Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg. По его данным, встреча по торговым вопросам в Пекине состоится на второй неделе января. Кто примет участие в переговорах со стороны КНР - не уточняется, пишет ТАСС.

Американо-китайские торговые переговоры в начале 2019 года ранее анонсировал министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, обе страны нацелены на то, чтобы оформить в виде документа соглашение по торговле к первому марта. Однако в минфине прекрасно понимают, что США и Китаю не удастся сразу же урегулировать все взаимные торговые претензии.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома пошел на уступки, пообещав не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.