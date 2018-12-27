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Рубрика: В мире

Болтон посетит Турцию в начале января и обсудит ситуацию в Сирии

После Нового года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится с визитом в Турцию. С властями страны он планирует обсудить ситуацию в Сирии. Об этом в среду заявил пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции партии справедливости и развития Омер Челик.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Ранее он также сообщал, что официальная делегация Турции в составе представителя президента Ибрагима Калына, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана отправится в Россию 29 декабря. По словам политика, в ходе поездки стороны обсудят процесс вывода войск США из Сирии.

Челик также подчеркнул, что "Турция проводит активные дипломатические контакты, тем самым страна осуществляет серьезную координацию как с США, так и с Россией", - цитирует ТАСС.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о победе над ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии, в связи с чем, у американских военных больше нет причин там находиться. Войска США покинут территорию САР в течение 60-100 дней. При этом коалиция во главе с США продолжит военную операцию в Сирии. По словам заместителя командующего силами коалиции Кристофера Гика, "наша миссия остается неизменной - нанесение полного поражения ДАИШ".

Соединенные Штаты и их союзники проводят военные операции в Ираке и Сирии с 2014 года, причем в САР они действуют без разрешения официальных властей страны.

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