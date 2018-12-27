ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже

Банк России зарегистрировал новые правила проведения торгов в ряде секций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в также правила допуска участников к площадке. Как говорится в сообщении биржи, с 9 января торги стартуют по новым правилам.

"Изменения направлены на дальнейшее повышение эффективности организованных торгов, повышение дисциплины участников торгов по исполнению обязательств по договорам с использованием денежного обеспечения", - следует из сообщения. Среди нововведений - повышение ставок денежного обеспечения для продавцов на базисах нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), запрет на допуск категории "посетитель торгов" в секцию нефтепродуктов (в том числе мелкий опт) для продаж товара с денежным обеспечением, упразднение категории "временный член" той же секции, введение штрафов за неисполнение договоров поставки.

Вице-премьер Дмитрий Козак 31 октября провел совещание с нефтекомпаниями о стабилизации цен на топливо и дал поручения профильным ведомствам. Была упомянута и биржа: она вместе с Федеральной антимонопольной службой и ЦБ должна была представить в правительство предложения, как изменить правила биржевых торгов, чтобы сделать их более прозрачной, а также как ограничить допуск перекупщиков к площадке.

Среди поручений Козака также упоминалась необходимость увеличить поставки бензина и дизеля на СПбМТСБ на три процента к аналогичному среднемесячному значению прошлого года. В последний день торгов 24 декабря - биржа сообщила, что объем реализованного через площадку автобензина превысил в декабре миллион тонн - максимум за десять лет.