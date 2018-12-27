Центральная ось Пекина - удобный способ изучить город

Антонио Роберто Кирос Сото, мексиканский студент-китаист из Яньцзиньской академии Пекинского университета, прекрасно провел время в Пекине этим летом.

Он изучал историю, тенденции и обычаи центральной оси столицы во время Международного фестиваля молодежного туризма, организованного Пекинской муниципальной комиссией по развитию туризма с 10 июля по 26 октября. "У меня большой интерес к истории и культуре Китая, и я записался без раздумий, - рассказал Сото. - Я прожил в Пекине семь лет, это мой второй дом".

Сото освоил три из пяти маршрутов центральной оси Пекина, на которых можно ознакомиться с историей, искусством, народными обычаями и тенденциями развития вдоль направления север - юг, которое проходит от Барабанной и Колокольной башен на севере города к воротам Юндинмэнь на юге.

Созданная во времена правления династии Юань (1271-1368), центральная ось изначально составляла 3,7 километра в длину. Позже, во времена правления династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911), она была расширена. Сегодня вдоль оси расположено четырнадцать исторических памятников, среди которых старинная улица Цяньмэнь, Запретный город, парк Цзиншань, Барабанная и Колокольная башни, Мемориальный зал председателя Мао Цзэдуна, памятник Народным героям и площадь Тяньаньмэнь. Эти достопримечательности считаются главными объектами исторического наследия.

Сото посетил уголок старого Пекина - улицу Цяньмэнь и несколько проверенных временем магазинов, а также фан-зону Бэйцзин (квартал творчества и развлечений). "Эта зона объединяет старые здания в западном и китайском стиле с современной архитектурой, - отметил он. - Я считаю, это очень красиво и интересно, это доказательство того, что традиции и инновации могут гармонично сосуществовать".

Пекин производит огромное впечатление на иностранцев своим разнообразием

Во время посещения Храма Неба и Сяньнунтаня (Музей архитектуры древнего Пекина) Сото также узнал, какую роль в древнем китайском обществе играл император. Это помогло ему "почувствовать себя ближе к древней китайской культуре". Увидев красивые и сложные структуры исторических зданий, он записался на занятия по древнекитайской архитектуре в Пекинском университете в рамках магистерской учебной программы.

Ледовые развлечения в парке Бэйхай пользуются популярностью. Фото: Цзоу Хуайлинь / Для China Daily

Сото был одним из ста иностранных студентов и туристов из более чем 30 стран и регионов, которые приняли участие в фестивале молодежного туризма. Они посетили живописные места, исторические здания и сады, хутуны (старые переулки столицы), бывшие резиденции исторических деятелей, проверенные временем магазины. Участники фестиваля также познакомились с современной городской культурой и узнали больше об имперской культуре Пекина, народном искусстве и обычаях. Пекинская комиссия по туризму сообщает, что благодаря публикациям иностранных участников мероприятие привлекло внимание 1,41 миллиона онлайн-пользователей за рубежом.

Комиссия надеется, что фестиваль сыграет важную роль в активизации молодежных культурных обменов между Китаем и другими странами и будет способствовать продвижению заявки на включение центральной оси Пекина в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявление о предоставлении статуса объекта всемирного наследия должно быть подано в 2035 году, сообщили в муниципальном управлении культурного наследия. "Центральная ось представляет собой высочайшие стандарты проектирования и развития древнего китайского ландшафтного дизайна и архитектуры, - говорит заместитель директора управления культурного наследия Юй Пин. - Архитектура (вдоль оси) представляет собой не только древнюю столицу, но и часть истории китайской цивилизации".

Ранее правительство Пекина обнародовало общий план развития центральной оси с 2016 по 2035 год, одна из целей которого - подготовить ось к включению в список объектов всемирного наследия. "Получение статуса объекта всемирного наследия будет не только гарантом защиты культурного наследия Пекина, но и точкой роста для развития новой туристической культуры столицы", - полагает заместитель директора Пекинской комиссии по туризму Ван Юэ.

Центральная ось представляет собой высочайшие стандарты проектирования и развития древнего китайского ландшафтного дизайна и архитектуры

Во время своих экскурсий по центральной оси Сото был также поражен музеем традиционной китайской медицины и старой резиденцией писателя Лу Синя. "Было очень захватывающе увидеть все эти травы и другие ингредиенты в музее и узнать об иглоукалывании. Также интересно узнать, как писатель Лу Синь повлиял на китайское общество", - рассказал мексиканский студент.

Запретный город привлекает туристов всего мира. Фото: Цзян Дун / Для China Daily

В конце туристического фестиваля Сото должен был стать "хозяином дороги" центральной оси. Он отправился на улицы Шичахай, Ванфуцзин, Сяньюйкоу, Янмэйчжу Сецзе и другие модные места вдоль центральной оси, где брал интервью у иностранцев. "Эти места идеально подходят для молодежи, здесь можно насладиться едой, музыкой, выступлениями и выставками, а также совершать покупки и просто прогуляться. Мы обнаружили, что Пекин производит огромное впечатление на иностранцев своим разнообразием и множеством интересных вещей, от баров и ресторанов до музеев и галерей", - говорит Сото.

Сам студент получил много знаний о культуре и фольклоре в китайской столице благодаря фестивалю молодежного туризма. "Благодаря этому событию я узнал, как важно было каждое из этих мест, когда Пекин был столицей имперского Китая, узнал множество интересных историй. Теперь мои чувства к Пекину глубже, как и мое понимание города". Сото говорит, что следующий фестиваль будет еще более захватывающим: "Тогда я не только приму в нем участие, но и приглашу своих друзей. Я считаю, что это не конец моего изучения Китая, а начало нового этапа".