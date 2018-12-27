В преддверии новогодних праздников социологи поинтересовались у россиян, каким им запомнился 2018 год и чего они ждут от 2019-го (ВЦИОМ).

Пенсионная реформа и чемпионат мира по футболу, по мнению россиян, стали главными событиями 2018-го. Политиком года стал Владимир Путин. За президентом идут Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Лучшие спортсмены, по мнению россиян, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, а также боец Хабиб Нурмагомедов.

49 процентов россиян ждут перемен к лучшему

И если с политиками и спортсменами наши соотечественники мыслят хоть как-то согласно времени и обстоятельствам, то с культурными вкусами у нас все по-прежнему. Музыкантом года россияне назвали Филиппа Киркорова. С литературными предпочтениями ситуация такая: Александр Пушкин вынужден делить лидерскую позицию с Дарьей Донцовой.

С какими чувствами провожают россияне уходящий год? Социологи говорят, что настроение у нас в целом неплохое: 49 процентов чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27 процентов - спокойствие и уверенность. Впрочем, исследователи отмечают и то, что в уходящем году наши сограждане стали чаще испытывать негативные эмоции. Так, усталость выросла с восьми до 19 процентов, рост волнения с десяти до пятнадцати процентов, грусть — с четырех до десяти процентов, а разочарования и вовсе рванули с трех до десяти процентов.

Личные итоги россиян выглядят так: большинство (57 процентов) назвали уходящий год хорошим и удачным, 40 процентов отметили, что год был трудным. Возможно, поэтому от 2019-го наши сограждане ждут чуть меньше перемен к лучшему, чем обычно. Социологи отмечают, что показатель личных ожиданий за последнее время сильно снизился. Тем не менее не намерены отмечать Новый год только пять процентов. 80 процентов россиян отметят праздник дома.