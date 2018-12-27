Дела, закончившиеся оправдательным приговором, будут перепроверены

Следственный комитет России проверит материалы всех уголовных дел в Москве, которые закончились оправдательными приговорами, а также те, что были возвращены судами для дорасследования. Такое решение, пояснили в ведомстве, было принято после прозвучавшей критики о качестве следствия.

"В связи с высказанной со стороны судейского сообщества оценкой следствия председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами в Москве, а также контрольные производства по делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных. Будет проведена масштабная аналитическая работа. Ее цель - тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений. И, исходя из этого, дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В случае выявления нарушений, по ее словам, в отношении должностных лиц, допустивших их либо не принявших исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, будут приняты меры дисциплинарного характера.

Также по итогам этой работы планируется сформировать предложения по повышению качества предварительного следствия.

"Судейским сообществом" в СКР назвали председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову. В тот же день "Интерфакс" опубликовал интервью с ней, где Егорова нелестно отозвалась о качестве работы следствия.

Вопрос касался начала работы судов присяжных в районных судах.

"За первые 6 месяцев действия закона поступило 20 таких дел. И по 11 из них уже состоялись вердикты. Сразу отмечу, что, по сути, каждый второй вердикт - оправдательный. Причем в 4 случаях из 6 присяжные были единодушны в своем решении о невиновности. О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и о низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства", - ответила председатель Мосгорсуда.

Согласны с позицией Ольги Егоровой и в Генпрокуратуре. "За 11 месяцев текущего года на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами было выявлено более 4,5 млн нарушений закона, из которых почти 1,3 млн нарушений были по делам, находящимся в производстве следствия и дознания.

Рост количества нарушений составил 5,7 процента по сравнению с прошлым годом", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.