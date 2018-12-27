Закупки уходят в электронный вид

С 1 января 2019 все конкурентные закупки за редким исключением заказчики будут проводить только в электронном виде.

"Возможности проводить все закупки в электронном виде ждали пять лет, с момента вступления в силу 44-ФЗ в январе 2014 года. В первых редакциях закона предполагалось, что электронный документооборот, включая подачу заявок, будет проходить в Единой информационной системе (ЕИС), но в итоге эти функции передали восьми электронным торговым площадкам госзакупок, которые отобрали в июле 2018 года", - поясняет Анна Тресвятская, эксперт по закупкам компании "СКБ Контур".

В ЕИС будут заключаться контракты по результатам закупок, там же нужно будет регистрироваться в качестве поставщика в Едином реестре участника закупок (ЕРУЗ). С 1 января 2019 года такая регистрация обязательна для всех участников торгов. Информация из реестра автоматически будет передаваться на все действующие электронные торговые площадки госзакупок. Это значит, что поставщику для участия в закупках больше не придется проходить аккредитацию на каждой из восьми площадок.

Регистрация в ЕИС будет проходить в электронной форме. Если компания собирается участвовать в закупках с 2019 года, для работы в ЕИС ей понадобится квалифицированная электронная подпись. Регистрация бесплатна и будет действовать три года, после чего процедуру придется пройти заново.

На бумаге останутся только закупки у единственного поставщика; для работы заказчика за границей или закупки у иностранных подрядчиков; для оказания скорой медицинской помощи и нормального жизнеобеспечения граждан; для оказания гуманитарной помощи и ликвидации ЧС и по решению правительства.

В электронный вид переходят закупки не только в рамках контрактной системы, по закону № 44-ФЗ, но и закупки у малого и среднего бизнеса. Они проводятся по правилам 223-ФЗ среди компаний с госучастием, монополий и прочих. Закупки у небольшого бизнеса будут проходить на тех же площадках, что и по 44-ФЗ, только в электронном виде и только четырьмя видами конкурентных процедур с прописанными в Гражданском кодексе правилами: аукцион; конкурс; запрос котировок; запрос предложений.

Сейчас 99 процентов всех закупок по 223-ФЗ проходят на 49 различных площадках со своими правилами регистрации участников и работы, сами заказчики используют 5000 видов процедур, а всего 3,6 процента закупок приходится на конкурентные аукционы и конкурсы. Остальное приходится на закупки у единственного поставщика и так называемые "иные способы закупки".

Малый и средний бизнес с 1 января 2019 года получит 15 процентов прямых договоров от 27 триллионов рублей (это объем закупок по 223-ФЗ в 2017 году). Это примерно 4 триллиона рублей.

Переход на электронные закупки несет и другие плюсы. Станет проще подать заявку. Электронная форма закупок позволяет подать заявку 24 часа в сутки из любого региона России. Сокращается цикл закупки, поскольку меньше времени уходит на рассмотрение (это касается закупок до трех миллионов рублей).

Снижается риск сговора. Заказчик будет рассматривать все части заявок анонимно, он узнает, кто подал заявку и какова цена только после подведения итогов. Информацию о ценовых предложениях раскрывают только в итоговом протоколе. Тем самым снижается вероятность сговора и подгонки результата под своего поставщика, делает оценку заявки более объективной.

Автоматизированный контроль снижает шансы ошибки на стороне поставщика при подаче заявок, для заказчика упрощается проверка участников. Так, обязательную во всех закупках декларацию соответствия единым требованиям формирует сама площадка, и поставщику остается только подписать ее своей электронной подписью.

Площадка при электронной процедуре выполняет часть работы, которую при бумажной закупке делает комиссия. Например, проверяет, состоит ли участник в Реестре недобросовестных поставщиков, не предложил ли цену выше начальной и т.д.

Для обеспечения заявок нужно использовать спецсчета. Это нововведение работает с 1 октября 2018 года, но до 1 января 2019-го можно было обойтись и без спецсчетов, участвовать только в бумажных процедурах. "В электронных закупках на аукционе и конкурсе заявку полагается обеспечивать только деньгами через спецсчета, открытые в уполномоченных банках, - уточняет Анна Тресвятская. - Правительство не урегулировало процесс открытия спецсчетов, поэтому банки пока устанавливают свои правила работы. Например, некоторые берут плату за открытие такого счета и за операции на нем (блокирование или разблокирование)".

Со всех участников закупок площадки вправе взимать плату в размере одного процента от начальной максимальной цены закупки, но не более пяти тысяч рублей. Однако все площадки тут же накинули сверху НДС, то есть плата с 1 января 2019 года составит 6000 рублей.

Представителям малого и среднего бизнеса повезло немного больше: с них разрешено брать тот же один процент от начальной цены, но верхний диапазон платы ограничили 2000 рублей. К тому же, согласно информационному письму минфина № 24-06-08/79659, НДС к этой сумме добавлять нельзя.

Любые изменения пугают. Всегда проще работать по привычным правилам. Тем, кто этого еще не сделал, предстоит освоить работу с электронной подписью, познакомиться со всеми ЭТП госзакупок, пройти регистрацию в ЕИС, завести спецсчет. Но благодаря предстоящим нововведениям заказчики получат больше потенциальных участников, а поставщики смогут поучаствовать в большем количестве закупок с понятными правилами и удобным процессом подачи заявки. Уходят в прошлое ситуации, когда заявку отклоняют из-за придирки к оформлению, конверт "теряют" или вскрывают раньше времени.

Самые большие надежды связаны с переводом в электронный вид закупок у малого и среднего бизнеса. Во-первых, объем закупок по 223-ФЗ больше в 4 раза, чем госзакупки по 44-ФЗ. Во-вторых, "вход" в закупки по 223-ФЗ сложнее, а правила их проведения отданы на откуп заказчикам. Они сами решали, какими способами проводить закупки, заключать контракт по их результатам или нет. "Хочется верить, что законодатели не отыграют назад, и малый и средний бизнес, действительно, получит возможность участвовать в любой интересной закупке и выигрывать в конкурентной борьбе. Бизнес может быть недоволен тем, что больше нельзя поучаствовать в закупке по 44-ФЗ без финансовых вложений, как это было, например, при бумажном запросе котировок, - рассуждает эксперт. - Не нужно было покупать электронную подпись, обеспечивать заявки и контракты, платить за победу. Но, по моему мнению, эти затраты перекрываются открывшейся возможностью принять участие в закупках у большего числа заказчиков, причем буквально не выходя из-за компьютера".