Депутат Рады заявил о лидерстве Украины среди стран-должников

В рейтинге стран-должников Украина приблизилась к группе лидеров, убежден депутат Верховной рады, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Основное "достижение" власти за 2018. Украина вплотную приблизилась к лидеру в антирейтинге крупнейших должников в мире, - написал украинский парламентарий в своем Facebook. - Власть набрала долгов более чем на 14 миллиардов долларов только у МВФ, а президент и премьер продолжают хвастаться программой "сотрудничества" с Фондом".

Кабмин Порошенко рассчитывается за долги поднятием цен и коммунальных тарифов, убыточной приватизацией украинских электростанций и продажей земли, констатирует депутат. А следующим поколениям останутся многомиллиардные долги.