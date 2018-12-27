Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"

С космодрома Восточный запущены два новых российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Их вывела в космос ракета "Союз-2.1а".

На ней, помимо "Канопусов", находились 26 иностранных космических аппаратов: из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Они полетели в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса.

Ракета стартовала строго по графику. "Космические аппараты КАНОПУС-В 5 и 6 взяты на Управления. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности", - написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как рассказал ранее в интервью "РГ" главный конструктор космических систем и комплексов АО "Корпорация "ВНИИЭМ" Александр Чуркин, к 2020 году российская группировка ДЗЗ должна включать не менее 15 спутников. В том числе до шести "Канопусов-В".

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. Будут работать на солнечно-синхронной орбите - на высоте примерно 510 км.

"Канопус-В" в целом - это космический комплекс оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций. Половодье, ледоход, лесные пожары… Его основное назначение - информационное обеспечение для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но есть и дополнительные прикладные задачи. Специалисты, например, рассчитывают, что система будет востребована в проекте "Цифровая Земля": в интересах сельского хозяйства, природопользования и вообще любых вопросов, связанных с оперативным наблюдением земной поверхности.

Иногда говорят, что такой спутник увидит даже заблудившегося грибника. "Это преувеличение, - говорит Александр Чуркин, - Разве что грибник будет оставлять за собой широкий след поваленного леса… У этих спутников пространственное разрешение - 2 ÷ 2,5 метра в видимом диапазоне".

Надо сказать, что в настоящее время космические аппараты на низких околоземных орбитах обычно получают гарантии на 5-7 лет, более высокие - на 10-15. Запас горючего для корректирующей двигательной установки, как правило, берется на более длинный срок. Статистика ВНИИЭМ показывает: спутники успешно перекрывают "гарантию", иногда - в два и более раз. Что абсолютно соответствует зарубежным аналогам.

Это последний пуск по российской космической программе в 2018 году и 17-й старт с российских космодромов за год, если не учитывать три пуска российских ракет "Союз" с космодрома Куру. И это четвертый пуск в истории нового российского космодрома на Дальнем Востоке. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

В следующем году с Восточного планируется провести один запуск - космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2.