"Донбасс Опера" представила премьеру "Пиковой дамы" Чайковского

В Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко (с 2012 года - "Донбасс Опера") состоялась премьера оперы Чайковского "Пиковая дама". После двух лет кропотливой работы в условиях настоящей блокады публике был представлен полномасштабный красивый спектакль в постановке баритона Юрия Лаптева, возглавляющего ныне Бурятский театр оперы и балета, и Юрия Парамоненко, недавно занявшего пост главного дирижера Донецкого театра.

На пороге служебного входа театр встречает объявлением: "Бомбоубежище 30 м (стрелка налево)", но артисты, сотрудники театра, пережившие обстрелы, кажется, уже научились не замечать эти приметы опаленной войной повседневности. Почти все спектакли идут при аншлагах, хотя и не каждый день, и начинаются много раньше привычного времени, чтобы все успели вернуться домой до комендантского часа.

"Пиковая дама" - спектакль, сделанный в стиле большой классической оперы без всяких скидок на страшные обстоятельства. Две сотни эффектных костюмов в историческом ключе (Оксаны Кубекиной) пошиты из итальянских тканей с использованием двух километров кружев, а декорации, основанные на видеопроекциях, создают атмосферу мистического Петербурга, быть может, более свойственную Достоевскому, нежели Пушкину (сценография Сергея Спевякина). Они формируют картинку той красивой сказки, что так нужна людям, измученным кровопролитной войной. И публика в финале устраивает десятиминутную стоячую овацию. Люди счастливы возможности в такие времена пойти в оперу.

Театр, который по понятным причинам фактически не может рассчитывать на приглашенных солистов, с честью справляется исключительно собственными творческими силами с одной из наиболее вокально сложных опер мирового репертуара. Самую требовательную к исполнителю партию Германа поет единственный тенор-премьер "Донбасс Оперы" Евгений Бойко, обладающий крупным и полетным голосом. Партию Лизы достойно исполнила обладательница яркого сопрано обаятельная Элона Коржевич. Очень старались и Владислав Лысак (князь Елецкий), и Анна Максудова (Полина), и Сергей Дубницкий (граф Томский). Особое место в спектакле занимала Людмила Шемчук. Ее Графиня - дама из высшего света, явно пригубившая эликсир "вечной молодости", стремящаяся найти новое любовное чувство, не ощущающая своего возраста.

Театр с честью справляется исключительно собственными силами с одной из наиболее вокально сложных опер мирового репертуара

Она превращается в "старуху" лишь в спальне и для ложного предсказания трех карт. Сегодня Людмила Шемчук в Донецком театре успешно совмещает оперную карьеру с художественным руководством оперной труппой театра. Ее гримерку, на стенах которой висит множество фотографий певицы со всемирно знаменитыми коллегами, с которыми она пела и в Большом театре, и на лучших европейских сценах, в театре называют "окном в мир".

Сегодня те, кто служат в "Донбасс Опере" по обе стороны рампы, - люди абсолютно незаурядные и отважные. В 2014-м большинство и артистов, и сотрудников покинуло театр.

Все дирижеры уехали, а в оркестре, в хоре осталось не многим более десятка человек, а зарплаты не было месяцами. И в канун нового 2015 года Анна Нетребко пожертвовала миллион рублей в поддержку коллег. Тогда этот шаг первой певицы мира вызвал огромный резонанс.

Анна же сразу подчеркнула: "Мое пожертвование не было политическим актом. Я просто хочу поддержать артистов во времена ужасного конфликта. Все артисты должны встать в защиту культурных ценностей и мира на Земле".

Сегодня Донецкая труппа находит таланты в своих рядах. Например, главный дирижер Юрий Парамоненко - концертмейстер валторн, лишь недавно получил дирижерский диплом, и не все солисты театра еще завершили свое партикулярное образование. Но все с превеликим удовольствием строят творческие планы, с ностальгией вспоминая о совместной работе с немцами над "Лоэнгрином" Вагнера. И театр в новом году при поддержке Министерства культуры России сможет отправиться на долгожданные гастроли в Астрахань сразу с четырьмя спектаклями, а потом, быть может, и приехать в Москву на фестиваль "Ассоциации музыкальных театров России".

Прямая речь

Юрий Парамоненко, главный дирижер "Донбасс Оперы":

- Очень трудно погружаться в работу, когда ежесекундно страшно за своих детей, близких друзей. Но человек устает постоянно бояться и в любых жизненных обстоятельствах стремится вернуться к своим привычным, любимым делам. Сейчас мы оторваны от мира, зажаты тисками границ и сидим будто под домашним арестом. В таких условиях крайне сложно собирать заново коллектив театра. Очень хочется развернуться в полную ширь. Вернуть в театр все, что у нас было до войны: "Тоска", "Паяцы", "Отелло". У нашего театра огромный потенциал, но главное, чтобы не было войны.