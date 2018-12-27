Новости

Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
В пострадавшем от взрыва здании керченского колледжа начались занятия 16:51
Виктор Бут не обсуждал с властями США возможность обмена 16:47
Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января 16:40
Банк Болгарии предупредил о фальшивых банкнотах 16:39
Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России 16:22
Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд" 16:18
На окраине Петербурга поезд протаранил маршрутку 16:18
В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке 16:18
Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке" 16:11
МВД: В 2018 году 180 тыс. иностранцев был запрещен въезд в РФ 16:10
Вооруженные силы Германии пополнятся иностранцами 16:05
Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты 16:05
Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау 16:03
В массовом ДТП на трассе М5 пострадали шесть и погиб один человек 16:00
В Челябинской области открыли оленью ферму 15:47
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 15:15
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 15:03
Умер болельщик "Интера", сбитый фургоном с фанатами "Наполи" 14:58
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 14:40
Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов 14:38
В Риме умер известный журналист Алексей Букалов 14:33
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 16:18
Рубрика: Спорт

Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд"

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

Баскетбольная Единая лига продолжает активно приглашать звезд эстрады для выступления во время шоу на "Матче звезд", который состоится 17 февраля 2019 года в Москве на новой арене в Петровском парке.

Фото: РИА Новости
В предновогоднем туре Евролиги "Химки" примут "Басконию"

Так, свое согласие принять участие в празднике баскетбола дала популярная рэп-группа "Каста". Коллектив много раз признавался лучшим российским рэп-проектом, был отмечен на престижных церемониях Russian Music Awards, Russian Street Awards, премиях "RU TV", "Муз ТВ". В 2010 году "Каста" получила награду "Легенда MTV" - за решающее влияние на формирование и развитие современной музыкальной культуры в России.

- На "Матче звезд" в Москве выступит, пожалуй, самая баскетбольная рэп- группа России - "Каста". Мы провели в соцсетях опрос, кого болельщики хотели бы видеть на "Матче Звезд" - большинство проголосовало именно за "Касту", - цитирует пресс-служба Единой лиги генерального директора Илону Корстин, многократную чемпионку Европы. - Они поют про баскетбол, их слушает наша целевая аудитория. Уверена, что "Каста" "раскачает" зрителей и легко вольется в атмосферу баскетбольного праздника.

Фото: РИА Новости
Завершился предновогодний тур чемпионата баскетбольной Единой лиги

Напомним, ранее стало известно, что ведущим на "Матче Звезд" 2019 будет популярный шоумен Иван Ургант. Для него это уже традиция - он вел и два предыдущих "Матча Звезд" в Сочи и Санкт-Петербурге.

Тем временем в социальных сетях продолжается голосование болельщиков, выбирающих игроков в составы команд, которые примут участие в "Матче звезд". Игра пройдет в формате "наши против легионеров", официально это звучит как "Звезды России" против "Звезд мира".

После 9 января будет обнародован расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 69 игроков. На втором этапе формировать звездные команды будут журналисты крупнейших российских и зарубежных СМИ.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"