Единая лига собирает звезд эстрады на февральский "Матч звезд"

Баскетбольная Единая лига продолжает активно приглашать звезд эстрады для выступления во время шоу на "Матче звезд", который состоится 17 февраля 2019 года в Москве на новой арене в Петровском парке.

Так, свое согласие принять участие в празднике баскетбола дала популярная рэп-группа "Каста". Коллектив много раз признавался лучшим российским рэп-проектом, был отмечен на престижных церемониях Russian Music Awards, Russian Street Awards, премиях "RU TV", "Муз ТВ". В 2010 году "Каста" получила награду "Легенда MTV" - за решающее влияние на формирование и развитие современной музыкальной культуры в России.

- На "Матче звезд" в Москве выступит, пожалуй, самая баскетбольная рэп- группа России - "Каста". Мы провели в соцсетях опрос, кого болельщики хотели бы видеть на "Матче Звезд" - большинство проголосовало именно за "Касту", - цитирует пресс-служба Единой лиги генерального директора Илону Корстин, многократную чемпионку Европы. - Они поют про баскетбол, их слушает наша целевая аудитория. Уверена, что "Каста" "раскачает" зрителей и легко вольется в атмосферу баскетбольного праздника.

Напомним, ранее стало известно, что ведущим на "Матче Звезд" 2019 будет популярный шоумен Иван Ургант. Для него это уже традиция - он вел и два предыдущих "Матча Звезд" в Сочи и Санкт-Петербурге.

Тем временем в социальных сетях продолжается голосование болельщиков, выбирающих игроков в составы команд, которые примут участие в "Матче звезд". Игра пройдет в формате "наши против легионеров", официально это звучит как "Звезды России" против "Звезд мира".

После 9 января будет обнародован расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 69 игроков. На втором этапе формировать звездные команды будут журналисты крупнейших российских и зарубежных СМИ.