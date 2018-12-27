Новости

Сибирские физики помогут модернизировать Большой адронный коллайдер 12:37
Назван срок готовности железнодорожной части Крымского моста 12:36
В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине 12:36
Беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами создадут в России 12:35
СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену 12:30
Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января 12:26
Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри 12:20
Петербургское управление МЧС названо лучшим в стране 12:19
Международный финансовый конгресс состоится в июле 2019 года 12:16
В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя 12:15
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными 12:14
В центре Москвы пассажир зарезал таксиста 12:12
СК уточнил число погибших при пожаре в Ростовской области 12:08
В Приамурье рассказали о новых случаях заражения детей гепатитом С 12:06
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев 12:00
СМИ: США и Китай в январе проведут торговые переговоры 11:58
В Башкирии приостановили работу завода из-за вредных выбросов 11:55
9 команд РФ примут участие в студенческом ЧМ по спортивному программированию 11:50
Мать и трое детей пострадали в ДТП в Иванове 11:44
Житель Тюмени спас мальчика, заблудившегося в 35-градусный мороз 11:42
В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука 11:40
Калининградца будут судить за отравление 54 студентов стройотряда 11:38
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта 11:33
"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 11:52
Рубрика: Культура

Цвет настроения - зеленый

"Елки. Последние" поднимают тему прощания и прощения
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя №7756 (293)
27 декабря в прокат выходят "Елки. Последние", тема которых - прощание и прощение.
Как Новый год невозможен без шампанского, так "Елки" - без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Фото: предоставлено Bazelevs Как Новый год невозможен без шампанского, так "Елки" - без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Фото: предоставлено Bazelevs
Как Новый год невозможен без шампанского, так "Елки" - без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Фото: предоставлено Bazelevs

Ставка в картине сделана на душевность, и лучше всех удалось это передать артисту Юрию Кузнецову, который сыграл в новелле "Дед" одинокого старика.

Елена Яковлева и Дмитрий Нагиев в своей новелле показывают, как непросто уже немолодым людям притереться друг к другу.

Фото: www.kinopoisk.ru
"Елки. Последние" поднимают тему прощания и прощения

В новелле "Вокзал на троих" рассказана история смешной и доверчивой девушки (Екатерина Агеева), которой заморочил голову заезжий "звездун". Любимая тема "Лыжник - Сноубордист" заиграла новыми красками - сноубордист влюбился. Пожалуй, это самая зажигательная история в фильме.

В "Елках" есть своя Снегурочка - Юлия Александрова, а роль Деда Мороза, можно сказать, исполняет Константин Хабенский, который читает закадровый текст, а в титрах появляется сам с собакой. Хотя логичнее было бы дать артисту в руки поросенка: год Собаки заканчивается, наступает год Свиньи.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия