27 декабря в прокат выходят "Елки. Последние", тема которых - прощание и прощение.

Как Новый год невозможен без шампанского, так "Елки" - без Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Фото: предоставлено Bazelevs

Ставка в картине сделана на душевность, и лучше всех удалось это передать артисту Юрию Кузнецову, который сыграл в новелле "Дед" одинокого старика.

Елена Яковлева и Дмитрий Нагиев в своей новелле показывают, как непросто уже немолодым людям притереться друг к другу.

В новелле "Вокзал на троих" рассказана история смешной и доверчивой девушки (Екатерина Агеева), которой заморочил голову заезжий "звездун". Любимая тема "Лыжник - Сноубордист" заиграла новыми красками - сноубордист влюбился. Пожалуй, это самая зажигательная история в фильме.

В "Елках" есть своя Снегурочка - Юлия Александрова, а роль Деда Мороза, можно сказать, исполняет Константин Хабенский, который читает закадровый текст, а в титрах появляется сам с собакой. Хотя логичнее было бы дать артисту в руки поросенка: год Собаки заканчивается, наступает год Свиньи.