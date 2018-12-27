Фигуристы Забияко - Энберт пропустят чемпионат Европы

Спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт снялась с чемпионата Европы, который состоится 21-27 января 2019 года в Минске. Как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Забияко - Энберт не смогут принять участие в соревнованиях по медицинским показаниям.

- В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации, - говорится в заявлении пресс-службы ФФККР. - Желаем Александру скорейшего выздоровления и возвращения на лед!

Напомним, что Наталья Забияко и Александр Энберт, которые поднимались на пьедестал на прошлогоднем чемпионате Европы в Москве, завоевали путевку на ЧЕ-2018 в Минске по итогам национального первенства в Саранске, где выиграли "серебро".

Победу в отборе одержали Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Место в сборной также получили Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Первыми запасными значились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, вторыми - Анастасия Мишина - Александр Галлямов.