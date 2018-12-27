Фильм "Т-34" может участвовать в Параде Победы на Красной площади

К фильму Алексея Сидорова "Т-34", который выходит в прокат 1 января 2019 года, российские зрители уже хорошо подготовлены. Особенно молодежная аудитория. Сражения с участием танков в последнее время они смотрели в лентах Карена Шахназарова "Белый тигр", Кима Дружинина "28 панфиловцев" и "Танки" и в программе "Танковый биатлон" на каналах "Россия 1" и "Звезда", аналогов которой нет в мире. Еще был фильм Дэвида Эйра с Брэдом Питтом "Ярость", снял его наш оператор Роман Васьянов (военный консультант этой картины Кевин Фаррелл посмотрел наш "Т-34" и остался доволен увиденным).

"Т-34" - игра командная. Во всех смыслах. Это было видно, когда на сцену во время столичной премьеры поднялась столь многочисленная съемочная группа, что едва хватило места. И когда один из продюсеров Антон Златопольский произнес речь о том, что это уже не первый фильм о командной игре, который делает их коллектив, приведя в пример и "Легенду N17", и "Движение вверх", и "Салют-7", и "Экипаж". В фильме есть фраза, мол, вы должны это знать как "Интернационал". Так вот, команда танка показана интернациональной. Четыре танкиста и переводчица - это Александр Петров, Виктор Добронравов, который играет белоруса и невероятно похож в фильме на своего отца, - достойное его продолжение, Антон Богданов и Юрий Борисов. Сильный антагонист в картине - фашистский танковый герой Ягер. Его играет знакомый по "Джейсону Борну" и "Робин Гуду" молодой немецкий актер Винценц Кифер. Как в "Движение вверх" пригласили американских артистов, так и в "Т-34" ввели немецких профессионалов, что пошло фильму на пользу.

"Т-34" - игра командная. Во всех смыслах

Александр Петров сыграл в новом фильме Николая Ивушкина - простого танкового командира-гения. Партнерша в фильме "Т-34" у Петрова - Ирина Старшенбаум. С ней же они играют влюбленную пару и в "Притяжении". Но история любви в "Т-34" не кажется повторяющейся. Более того, режиссер в одном из кадров "пишет" образ героини Старшенбаум как танковой мадонны. Светлой и возвышенной во всем аду войны. Ангела, к которому обращены слова: "Добро пожаловать в наш танк".

В случае с "Т-34" значимо еще и то, что и каналу "Россия 1", и продюсерам, и творцам удалось снова продемонстрировать связь поколений. В нашем современном большом кино очень редко все отдают на откуп молодым, особенно в том, что касается потенциальных блокбастеров. Продюсеры Никита Михалков, Леонид Верещагин, Рубен Дишдишян тут работают с "новой порослью" коллег - Нелли Яралова, Николай Ларионов (это еще не все продюсерские имена: как уже говорилось, над фильмом трудился солидный коллектив). В "Т-34" наработки и умения старой школы соединяются с проявлениями молодой безбашенности - в хорошем смысле. Это работает и как два взгляда на Великую Отечественную войну разных поколений.

Фильм "Т-34" очень правильно сделан. Сценарий и диалоги крайне просты, но не упрощены до безвкусицы, что важно в сегодняшнем кино. Все на месте. Нет псевдопатриотизма и ненужного пафоса. Зато есть сцены и картины, которые захватывают. Начинается это с первого же эпизода, когда новоиспеченный танковый командир просчитывает особенности механизма немецкого танка и нагло удирает от него на машине-перевозке - "Полевой кухне". Очень достоверно показана жизнь внутри танка (снимали, кстати, сразу пятью камерами).

Говоря о фильме "Т-34", нельзя не обратить особое внимание на музыку. Куда у нас без "Лебединого озера"? И вот в картине под музыку Чайковского свой балет танцует... танк. И это как символ фильма, и не только. Команда композиторов - Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Вадим Маевский, Александр Торкунов - дополнила своими произведениями остальные сцены. Фильм "Т-34" может участвовать в Параде Победы на Красной площади. Как когда-то само знаменитое творение танкового конструктора Михаила Кошкина. Ему будут рукоплескать, на него будут надеяться. И он будет вызывать семейные воспоминания, которыми людям захочется делиться.