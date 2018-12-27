Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис

Актер Мэттью Макконахи стал лидером списка наименее "окупающихся" актеров. К такому выводу пришли аналитики американского делового журнала Forbes, подсчитав, вложения в каких звезд Голливуда дали наименьший эффект, то есть - наименьшую прибыль с каждого уплаченного им доллара гонорара.

Согласно обнародованным данным, за каждый потраченный на него доллар Макконахи "отбил" лишь 1,1. Вторая строчка - Кристиан Бэйл с 1,5 с каждого ему заплаченного доллара. Мэтт Деймон - третий с 3,7.

Что касается женщин-актеров, то, по калькуляциям, не особо блистали комик Мелисса Маккарти (4,90 с каждого вложенного доллара), Риз Уизерспун (5,20) и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс (по 6 долларов "выхлопа").

Плюс в античарт вошли Шарлиз Терон (7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2).

При этом наибольший барыш студиям принесли актеры, занятые в супергеройских комикс-блокбастерах. Джереми "Соколиный Глаз" Реннер вернул работодателям 82,7 доллара за каждый ему заплаченный, а Марк "Халк" Руффало - по 80. Третья строчка - Эми "Лоис Лейн" Адамс с 69,9. Замыкают группу лидеров Галь "Чудо-женщина" Гадот (60) и Крис "Капитан Америка" Эванс (56,10).

Уточнено, что при расчетах брались во внимание три последних фильма, где были заняты актеры.