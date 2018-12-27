Новости

СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену 12:30
Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта 11:33
Ушанки, медведь, водка: вышел трейлер комедии "Как я стал русским" 11:24
Эдгар Райт проспорил Джеймсу Вану "Оскар" 10:55
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев 05:14

Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис

Новости
    27.12.2018, 11:11
Текст:   Олег Усков

Актер Мэттью Макконахи стал лидером списка наименее "окупающихся" актеров. К такому выводу пришли аналитики американского делового журнала Forbes, подсчитав, вложения в каких звезд Голливуда дали наименьший эффект, то есть - наименьшую прибыль с каждого уплаченного им доллара гонорара.

Согласно обнародованным данным, за каждый потраченный на него доллар Макконахи "отбил" лишь 1,1. Вторая строчка - Кристиан Бэйл с 1,5 с каждого ему заплаченного доллара. Мэтт Деймон - третий с 3,7.

Что касается женщин-актеров, то, по калькуляциям, не особо блистали комик Мелисса Маккарти (4,90 с каждого вложенного доллара), Риз Уизерспун (5,20) и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс (по 6 долларов "выхлопа").

Плюс в античарт вошли Шарлиз Терон (7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2).

При этом наибольший барыш студиям принесли актеры, занятые в супергеройских комикс-блокбастерах. Джереми "Соколиный Глаз" Реннер вернул работодателям 82,7 доллара за каждый ему заплаченный, а Марк "Халк" Руффало - по 80. Третья строчка - Эми "Лоис Лейн" Адамс с 69,9. Замыкают группу лидеров Галь "Чудо-женщина" Гадот (60) и Крис "Капитан Америка" Эванс (56,10).

Уточнено, что при расчетах брались во внимание три последних фильма, где были заняты актеры.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика" 26.12.2018
Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу 26.12.2018
Актер из "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" попался на педофилии 26.12.2018
Мединский: Поддержку и защиту российского кино нужно усилить 26.12.2018
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер боевика "Снегоуборщик" с Лиамом Нисоном 25.12.2018
Авторитетный журнал составил список худших фильмов года 22.12.2018
Трейлер: Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец в триллере "В объятиях лжи" 21.12.2018
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Поклонники "Игры престолов" назвали своего любимого героя 25.12.2018
Много фото: назван самый стильный мужчина 2018 года 25.12.2018
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года 24.12.2018
⧣ рейтинги
Фото: Предоставлено Централ Партнершип
Мединский: Сборы российского кино за семь лет выросли вдвое 26.12.2018
Эксперт назвал десять лучших хорроров 2018 года 19.12.2018
Критики назвали десять лучших фильмов ужасов 2018 года 18.12.2018