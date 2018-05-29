"Чудо-женщина" Галь Гадот отказалась вести "Евровидение"

33-летняя актриса и модель Галь Гадот вежливо отклонила прозвучавшее накануне предложение Общественного израильского вещания стать ведущей "Евровидения-2019" в Иерусалиме.

Напомним, в этом году на смотре чемпионкой оказалась израильтянка Нетта Барзилай. Согласно правилам конкурса, следующее "Евровидение" должна принимать страна-победитель.

Как сообщает канал i24news, свой отказ актриса аргументировала тем, что у нее излишне плотный рабочий график, и стать ведущей ей могут помешать некоторые ранее заключенные договоры. Хотя, конечно, сложись обстоятельства иначе, была бы рада помочь.

Известный шоумен Игаль Равид, который вел "Евровидение" в Израиле десять лет назад, в 1999-м - после победы транссексуала Даны Интернешнл, тут же публично обратился к Гадот с призывом передумать, суля "блестящее шоу", которое обязательно всем понравится. И, кроме того, возвеличит страну.

Ответила ли актриса на пламенный призыв - пока неизвестно.

Что примечательно, в песне Барзилай Toy, принесшей Израилю первое место, есть строчка, посвященная Чудо-женщине - самой известной роли Гадот.

Галь Гадот родилась в Рош-ха-Аине. В 2004-м победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Работала в рекламе.

В кино дебютировала в 2007-м - в телесериале "Куколки" (Bubot). На следующий год снялась в "Форсаже 4", следом - в двух продолжениях, пятой и шестой частях. В 2013-м была утверждена на роль Чудо-Женщины в фильме Снайдера "Бэтмен против Супермена". После подписала контракт на исполнение этой же роли в "Лиге Справедливости" и "сольнике" супергероини. Которому анонсирован пока безымянный сиквел - с премьерой на следующий год.

Ранее мы писали, что актриса Натали Портман сорвала вручение "Еврейского Нобеля" - по политическим мотивам.