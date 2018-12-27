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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

27.12.2018 16:22
Текст: Александра Воздвиженская

Глава Минэнерго оценил потенциал наращивания нефтедобычи в России

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По итогам 2018 года в России будет добыто 556 миллионов тонн нефти и газового конденсата, примерно столько же компании могут добыть в следующем году даже с учетом сделки ОПЕК+. Однако чтобы остаться "на полке" добычи, нужны стимулирующие меры, так как иначе добыча может резко пойти вниз в 2021-2022 годах.

Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Александр Новак. "Мы раньше мягко это говорили, сейчас мы публично это говорим", - напомнил Новак. По его словам, сейчас остаются нерентабельными запасы в Западной Сибири объемом до десяти миллиардов тонн. Стимулирующие меры позволят разработать эти запасы и сохранить "полку" добычи на уровне до 560 миллионов тонн. При наилучшем раскладе можно нарастить добычу до 570 миллионов тонн, но "не сразу, а в ближайшие два года", заключил министр.

Фото: depositphotos.com
Новак пообещал стабилизацию рынка нефти в первой половине 2019 года

С 1 января следующего года Россия начнет снижать среднесуточную добычу в рамках обязательств по регулированию добычи (соглашение ОПЕК+). Требуемое сокращение - 228 тысяч баррелей в сутки. Учитывая, что снижение произойдет не сразу, а будет идти постепенно, из годового уровня нефтедобычи России, по словам Новака, это может вычесть от трех миллионов до пяти миллионов тонн. Пока срок новых параметров соглашения - первая половина 2019 года, однако условия могут измениться по итогам встречи министров, запланированной на апрель.

Неделей ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал, что правительство вместе с нефтяниками к середине февраля разработают дорожную карту по стимулированию добычи. "У нас по всем оценкам, если ничего не делать, к 2035 году мы в два раза уменьшим добычу", - предупреждал Козак. При этом он исключал, что объемы добычи могут дойти в России когда-нибудь до 600 миллионов тонн в год.

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