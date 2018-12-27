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Рубрика: Общество

Главы московских структур и ведомств рассказали о новогодних чудесах

В преддверии новогодних праздников руководители городских структур и ведомств Москвы рассказали, что они считают чудом и какие чудеса случались с ними.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин считает Новый год самым волшебным для строителей. "Все наши строительные чудеса (в хорошем, разумеется, смысле слова) происходят именно в новогодне-рождественскую пору. Может быть самый проблемный объект, над строительством которого мы бились несколько месяцев, а то и больше, но к Новому году он обязательно будет сдан, причем в самом идеальном виде", - пояснил в беседе с vm.ru Владимир Жидкин. Он отметил, что этот Новый год - не исключение, поскольку за декабрь было введено в эксплуатацию в Новой Москве сразу семь социальных объектов.

Фото: РИА Новости
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Чудеса с Новым годом напрямую связывает и министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. Он обратил внимание на то, как украшены улицы Москвы, а также на количество площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", каждая из которых является эпицентром праздника. "Приходите и выбирайте свое чудо, которое с вами случится в Новый год. Лично для меня таким будет масштабный праздник на Тверской. Только представьте - центральная городская магистраль станет пешеходной, превратится в большое пространство для веселья, куда обязательно приду я, мои друзья и еще тысячи и тысячи людей", - рассказал Алексей Немерюк.

С ним солидарен руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, также подчеркнувший, что необычные чудеса ждут горожан на улицах столицы. "Новогодним волшебством можно назвать назвать лыжню, организованную на улице Вилиса Лациса. Непростая, а ночная лыжня, где Новый год можно встретить на марафонской дистанции. Между горожанами устраивается гонка, и это говорит о том, что в Москве есть люди, которые болеют спортом, и даже встречают праздники на соревнованиях", - рассказал Антон Кульбачевский. Он назвал это хорошей тенденцией, как и то, что горожане стали более сознательными и перестали пилить елки в городе - не было выявлено ни одного случая незаконной вырубки деревьев в Москве.

Впрочем, есть и печальные моменты, о которых упомянул Антон Кульбачевский. Он обратил внимание еще на одну тенденцию, связанную с Новым годом: москвичи стали заводить экзотических животных в соответствии с символом наступающего года. Однако все чаще случается так, что от питомцев избавляются. "Мы их собираем и думаем, куда пристроить. Чудеса - это когда животные находят дом, добрые руки заботливых хозяев", - отметил Антон Кульбачевский. Он рассказал также о чудесном спасении тигра в преддверии Нового года - теперь животное живет в Ярославском зоопарке.

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