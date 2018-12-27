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Госдума рассмотрит инициативы о волонтерстве в приоритетном порядке

Текст: Татьяна Замахина
На заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поставил ряд задач в сфере поддержки волонтерского движения в России, и Госдума собирается в приоритетном порядке рассмотреть законопроекты, направленные на решение проблем в этой сфере.

Глава государства на заседании призвал, в частности, убрать изжившие себя ограничения, которые препятствуют деятельности волонтеров. Также он говорил о мерах, необходимых для облегчения работы социальных некоммерческих организаций (НКО). В мероприятии в Кремле принимали участие и сами волонтеры, а также представители НКО.

Участник заседания, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, как нижняя палата парламента будет действовать по итогам обсуждения.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства

- В начале 2019 года Госдума рассмотрит в приоритетном порядке ряд важных решений, необходимых для развития волонтерства и социально-ориентированных НКО, - заявил он.

По словам Володина, на первом заседании Совета Госдумы будет сформирован план приоритетного рассмотрения законопроектов на эту тему.

Прежде всего, пояснил он, речь идет о законопроекте о госзаказе на оказание услуг в социальной сфере. С этой темой связан и целый ряд необходимых поправок в Бюджетный кодекс.

Кроме того, Госдума уделит особое внимание вопросу упрощения процедур признания социально-ориентированных НКО исполнителем общественно-полезных услуг - эту задачу на заседании Госсовета поставил президент.

Профильные комитеты уже в январе начнут активно готовить все эти темы для рассмотрения на заседаниях Госдумы, сообщил Вячеслав Володин.

- После принятия данных законодательных решений в комплексе мы сможем существенно расширить и облегчить доступ социально-ориентированных НКО к оказанию социальных услуг, - добавил он.

Кроме того, в первом квартале будущего года депутаты ставят перед собой задачу в приоритетном порядке рассмотреть и обсудить с экспертами и медицинским сообществом правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи.

- Все эти решения ждет общество. Они важны для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу, - резюмировал спикер ГД.

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