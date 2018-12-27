Инновации помогли топографически сложному городу Гуйян превратить геологические недостатки в преимущества, особенно на последнем этапе политики реформ и открытости.

Горный ландшафт раньше был препятствием для развития региона, особенно в такой области, как транспортная инфраструктура. Но сейчас геологические особенности оказались благом, а не проклятием для развития Гуйяна и прилегающих районов в провинции Гуйчжоу. Это связано с тем, что он сейсмически устойчив, и его высоты создают относительно стабильные прохладные температуры круглый год. Это делает его идеальным для развития инфраструктуры больших данных.

В прошлом году экономика больших данных в Гуйчжоу выросла на 37 процентов, и к 2020 году ее добавленная стоимость будет составлять 30 процентов ВВП провинции.

Гуйян занимает первое место среди провинциальных столиц по росту ВВП за последние пять лет. В прошлом году его ВВП достиг 353,8 миллиарда юаней (50,9 миллиарда долларов), что примерно в 79 раз превышает показатель 1978 года по сопоставимым ценам. При этом ежегодный рост составил в среднем 12,3 процента за последние четыре десятилетия. Большие данные меняют такие сектора экономики города, как сельское хозяйство, здравоохранение и транспорт.

Большие данные изменили жизнь водителя грузовика Гао Дабао с помощью приложения Huochebang. Раньше он находил работу, разъезжая по центрам перевозки грузов по всей стране и изучая вывески на стенах лобби этих центров, чтобы посмотреть, какие товары куда и когда отправляются и по какой цене. "Это было неудобно и утомительно, - рассказал Гао. - Теперь я просто ищу в приложении Huochebang груз, который нужно куда-то доставить. Это легко".

Huochebang, базирующаяся в Гуйяне, - это крупнейшая в стране информационная платформа по поставкам и транспортировке. Она связывает 5,2 миллиона грузовиков с 1,25 миллиона пользователей - предприятий и частных лиц, которые хотят перевезти груз. "Наша главная задача - решить проблемы цифровизации информации о количестве грузовиков и грузов, - отметил вице-президент Huochebang Чжао Цян. - Это может снизить затраты на логистику и принесет пользу всему обществу".

Большие данные меняют такие сектора экономики города, как сельское хозяйство, здравоохранение и транспорт

Чжао признался, что компания сделала большой рывок с тех пор, как ее основатели прибыли в Гуйчжоу в 2014 году, когда большие данные быстро развивались. При этом, по его словам, большие данные помогают лучше разобраться не только в таких областях, как грузовики и логистика, но и в поведении человека. В частности, их можно использовать для создания кредитных систем и разрешения конфликтов в этой сфере, которые возникают из-за отсутствия доверия. Большие данные помогают узнать больше о человеке и прогнозировать его кредитное поведение, отметил Чжао. Благодаря большим данным за последние четыре года Huochebang вырос из маленького стартапа в компанию стоимостью 1 миллиард долларов.

"Рынок грузоперевозок огромен, в ближайшем будущем он превысит триллион юаней, - заявил в июне вице-президент Manbang Group (владеет Huochebang) Ло Пэн. - Внутренняя логистика страны очень сильно раздроблена: в Китае сейчас около 1,5 миллиона логистических компаний и десятки миллионов водителей грузовиков. Как промышленной интернет-платформе, нам необходимо наращивать ресурсы, чтобы лучше обслуживать водителей с помощью новых технологий, таких, как большие данные и искусственный интеллект".

Согласно докладу, представленному в сентябре 2018 года на конференции по искусственному интеллекту AI Computing Conference в Пекине, Гуйян входит в десятку крупнейших китайских городов по вычислительной мощности. В прошлом году инвестиции в промышленность выросли в десять раз, а вычислительная мощность искусственного интеллекта выросла на 230 процентов, объем данных увеличился на 50 процентов.

У крупных технологических компаний, таких как Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba и Foxconn, в Гуйяне находятся региональные штаб-квартиры, а также центры облачных вычислений и обработки больших данных. Доход на душу населения в городском районе Гуйян в прошлом году составил 32 186 юаней, что в 11,9 раза больше в реальном выражении, чем в 1980 году, при этом ежегодный рост составил в среднем около 7,2 процента. Показатель для сельских районов составил 14 264 юаня, что в 12,2 раза больше в реальном выражении, чем в 1980 году, среднегодовой рост составил также около 7,2 процента.

В будущем Гуйян планирует расширить сферы применения больших данных, которые превратят геологические особенности из камня преткновения в пусковую площадку его развития на следующих этапах политики реформ и открытости.

Ян Цзюнь, Ван Жу, Ли Ханьи и Че Вэйвэй внесли свой вклад в эту историю.