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Рубрика: Общество
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Ильхам Алиев: Наша политика по сохранению русского языка абсолютно правильна

Текст: Елена Новоселова

В Азербайджане более 340 школ с обучением на русском языке, а в более чем в трех тысячах - русский язык преподается. Об этом рассказал президент страны Ильхам Алиев телеканалу "Россия 24". Интервью выложено на сайте главы государства.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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"Для сравнения могу сказать, что всего в стране где-то 4,5 тысячи школ. То есть, в абсолютном большинстве наших школ русский язык преподается, - заверил президент журналистов. - В данном случае наша политика по сохранению русского языка дает хорошие результаты. Я очень часто бываю в школах, особенно накануне нового учебного года, и вижу, что и новые отделения на русском языке создаются, и есть такая потребность.

По мнению Алиева, каждый гражданин любой страны, в первую очередь, должен знать свой государственный язык: "И с этим у нас в Азербайджане проблем нет. Государственный язык - азербайджанский, и все делопроизводство ведется на азербайджанском языке, так, как и должно быть. Но знание русского языка - это и потребность, и это - дань уважения нашим историческим связям. Сегодня я вижу как это востребовано в обществе".

Фото: Depositphotos.com
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Около миллиона туристов из России в год посещают Азербайджан, и поток этот растет, по мнению главы государства, потому, что россияне чувствуют себя в стране комфортно.

"Это очень важно. Поэтому наша политика по сохранению русского языка, по созданию лучших условий для его развития - абсолютно правильная, и мы видим позитивные результаты. Отдавая дань уважения русскому языку, мы ни в коей мере не ущемляем свой язык", - отметил президент.

Он также рассказал, что за последние годы в Азербайджане создано два филиала ведущих российских вузов - МГУ имени Ломоносова и Медицинской академии имени Сеченова, где обучение ведется на русском языке преподавателями из России.

Общество Образование В мире экс-СССР Азербайджан Русский язык на постсоветском пространстве
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