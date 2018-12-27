Индексация пенсий 1 января коснется более 30 миллионов человек

Ведомства полностью готовы к проведению 1 января индексации доходов неработающим пенсионерам. Рост пенсий по стране составит 7,05 процента и затронет 30,787 миллионов человек.

За несколько дней до наступления нового года премьер-министр Дмитрий Медведев собрал совещание по пенсионному обеспечению, пригласив к себе с докладами первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Татьяну Голикову, министра труда и социальной защиты Максима Топилина и главу Пенсионного фонда Антона Дроздова.

Председатель правительства решил проверить готовность пенсионной системы к предстоящей индексации страховой пенсии. С 1 января она будет увеличена на 7,05 процента. "В следующем году, в отличие от текущего года, индексация начинается раньше, причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе тех изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая те выплаты, которые будут получать пенсионеры", - подчеркнул премьер.

В среднем по стране прибавка к пенсии составит 1 тысячу рублей. "За 2018 год средний размер пенсий сложился 14414 рублей, - рассказала Голикова. - Соответственно увеличение на тысячу поднимет средний размер в 2019 году до 15414 рублей". Но для каждого человека прибавка будет индивидуальной. Если на 31 декабря, привела зампред правительства примеры расчетов, пенсионер получал 10-11,5 тысячи рублей, то рост составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составлял 13475 рублей, то увеличение произойдет на 933,3 рубля. "Для граждан, у которых размер пенсии составляет 20500 рублей, увеличение составит 1670,5 рублей, - пояснила вице-премьер. - Таким образом, усредняется размер индексации, о котором мы сказали, - тысяча рублей". Повышение затронет 30 миллионов 778 тысяч неработающих пенсионеров по старости.

Кроме того, с 1 января предполагается увеличение на 25 процентов фиксированного размера пенсий для граждан, которые имеют стаж работы на селе 30 лет и проживают в сельской местности. "Таких граждан у нас по состоянию на 31 декабря 2018 года почти 770 тысяч человек", - уточнила Татьяна Голикова.

Вся подготовительная работа для индексации пенсий завершена, заверили Дмитрия Медведева. "Деньги, необходимые для пенсионных изменений, которые были приняты в текущем году, предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку", - заявил Антон Силуанов.

В Пенсионный фонд средства поступили, доложил его руководитель: "Все необходимые средства в кредитные организации, на почту уже направлены. Работа по всем регионам идет штатно".

В свою очередь глава Минтруда сообщил, что все нормативные документы для реализации изменений в пенсионное законодательство выпущены. Подготовлен порядок осуществления переобучения и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. "Средства в регионы будут направлены в самом начале следующего года. Все порядки нами подготовлены в соответствии с вашими поручениями и внесены в правительство", - отметил Максим Топилин.

С налоговой службой отработаны вопросы сохранения льгот для граждан, достигших действующего порога выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Все регионы приняли собственные законы по льготам.

Также внесены изменения в закон о занятости, позволяющий повысить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда - 11280 рублей.

- Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров, - напомнил еще раз Дмитрий Медведев. - Это главное, ради чего были приняты соответствующие изменения в пенсионной законодательство.

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"