Индонезия велела самолетам не приближаться к вулкану Кракатау

Индонезия переориентирует маршруты следования самолетов в районе Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. Об этом заявило 27 декабря Агентство по управлению воздушным движением Индонезии. Причиной стало извержение вулкана Кракатау. В настоящий момент закрытая для полетов зона расширена с двух до пяти километров вокруг него. Туристам также запрещено подходить к кратеру ближе чем на пять километров.

Между тем метеорологи не исключают вероятности нового цунами наподобие того, что опустошило берега Зондского пролива 22 декабря и привело к более чем 300 жертвам, тысячам раненых и масштабным разрушениям. В тот раз причиной появления гигантской волны стал подводный оползень со склона Кракатау.

"Сейчас погода и продолжающееся извержение могут спровоцировать новый оползень со склонов вулкана, и мы опасаемся, что это станет причиной нового цунами", предупреждает глава Метеорологического агентства Индонезии Двикорита Карнавати.

МИД РФ уже выпустил предупреждение об опасности катаклизма.

Вулкан Кракатау расположен на острове Анак-Кракатау (Дитя Кракатау по-индонезийски) в Зондском проливе. Кракатау знаменит своими мощными извержениями в 535, 1680 и 1883 годах. Каждое из них приводило, как считают ученые, к изменениям климата на Земле и к катастрофическим последствиям для окрестных районов. Например, Зондский пролив, по некоторым данным, разделил ранее единую сушу на острова Ява и Суматра именно из-за извержения в 535 году.

В ходе извержения 1883 года столб пепла поднялся на высоту до 55 километров и, по некоторым теориям, повлиял на атмосферу по всей планете. При извержении вулкан разрушился, но с 1927 года на его месте появился новый. С 1950 года он растет примерно на 13 сантиметров в неделю (нынешняя высотка Кракатау 813 метров). Его нынешняя активность началась в 2014 году.