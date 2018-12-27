Китайские рабочие загружают десятки грузовиков с казахстанскими номерами мандаринами, яблоками, другими фруктами и овощами. На следующее утро эти плоды появятся в супермаркетах, а позже окажутся на столах жителей всей Центральной Азии.

В международной торговой компании "Цзиньи" (Horgos Jinyi International Trade Co) в городском уезде Хоргос - приграничном населенном пункте в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - такую картину можно наблюдать каждый день. Больше половины фруктов и овощей из Синьцзяна экспортируется через сухой порт Хоргос.

Юй Чэнчжун, председатель этой компании, которая является самым большим предприятием по торговле сельскохозяйственными продуктами в Синьцзяне, говорит, что за последние годы спрос на фрукты и овощи резко вырос, особенно в Центральной Азии и Европе. Во многом это произошло благодаря предложенной Китаем инициативе "Один пояс, один путь".

Согласно данным таможни Хоргоса, за девять месяцев 2018 года через сухой порт Хоргос прошло 98 тысяч 800 тонн фруктов и овощей стоимостью 945 миллионов юаней (136 миллионов долларов). По сравнению с тем же периодом прошлого года объем увеличился на 50 процентов, а доходы выросли на 70 процентов. Из общего объема 97 тысяч тонн составили фрукты, включая виноград, яблоки и персики.

За последние несколько лет экспорт различных фруктов из многих провинций и городов западной части Китая значительно вырос благодаря возможностям для торговли, которые появились после запуска инициативы "Один пояс, один путь".

По информации таможенной службы провинции Ганьсу, с января по сентябрь 2018 года было экспортировано фруктов на 830 миллионов юаней, что на 74 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доход от экспорта яблок вырос на 65 процентов.

По данным таможенной службы Гуанси-Чжуанского автономного района, в первой половине 2018 года регион экспортировал 32 тысячи тонн мандаринов и 18 тысяч тонн апельсинов, что на 44 и на 39 процентов соответственно больше того же периода 2017 года.

Работники в городском уезде Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района упаковывают персики для экспорта в Таджикистан. Фото: Чжан Сиань / Синьхуа

За восемь месяцев 2018 года экспорт яблочного сока из провинции Шэньси вырос на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным управления плодоводства провинции Шэньси, в прошлом году в провинции было выращено 11,54 миллиона тонн яблок, что составляет около одной седьмой от объема яблок, выращенных во всем мире.

Научный сотрудник Международного валютного института Народного университета Китая Цюй Цян говорит, что на протяжении многих лет Китай прикладывал большие усилия к тому, чтобы поддерживать сельское хозяйство, аграрные регионы и фермеров. Теперь передовые сельскохозяйственные технологии распространены и в сельских местностях, включая маленькие отдаленные деревни.

Инициатива "Один пояс, один путь" открыла фермерам и компаниям Китая доступ к мировым рынкам

Китайские фермеры считают, что входят в число обладателей наиболее передовых сельскохозяйственных технологий по сравнению с фермерами из других стран.

"Китайские сельскохозяйственные технологии уже сейчас являются передовыми. Широко используются сертифицированные высококачественные семена, которые позволяют фермерам производить много фруктов и культур на продажу, - говорит Цюй. - Качество китайских сельскохозяйственных продуктов достаточно высокое, в некоторых случаях даже выше, чем в развитых странах".

Осторожный подход

Из-за нехватки каналов сбыта и колеблющихся цен на внутреннем рынке фермеры из года в год не знали, какими будут цены, поэтом предпочитали действовать осторожно и не увеличивали производство фруктов.

"Инициатива "Один пояс, один путь" открыла фермерам и компаниям на западе Китая доступ к дополнительным мировым рынкам, поскольку многие города теперь имеют сообщение со странами и регионами, включенными в инициативу, - говорит Цюй. - Более того, чтобы стимулировать торговлю между городами и зарубежными рынками, были предприняты меры по упрощению торговых процедур, создано больше платформ для мировой торговли". Цюй добавляет, что фрукты из Китая пользуются большим спросом в странах, не имеющих выхода к морю.

Россия, где большой спрос на фрукты и овощи, за последние три месяца вывезла 350 тонн киви из городского округа Люпаньшуй провинции Гуйчжоу. Это первая партия киви, экспортированная из Люпаньшуя, который является производственной базой этих фруктов.

По данным управления сельского хозяйства провинции Юньнань, в прошлом году провинция экспортировала 742 тысячи тонн фруктов на сумму 1,61 миллиарда долларов. Благодаря инициативе "Один пояс, один путь" за последние несколько лет экспорт яблок, персиков, груш и хурмы из провинции Юньнань в Южную и Юго-Восточную Азию стремительно вырос.

Директор Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества под эгидой министерства коммерции Гу Сюемин говорит, что инициатива "Один пояс, один путь" способствовала строительству многих транспортных каналов, соединяющих Китай, и особенно города в западной его части, с мировыми рынками.

За последние несколько лет экспорт различных фруктов из многих провинций и городов западной части Китая значительно вырос

С момента запуска в 2011 году железной дороги, соединяющей город Чунцин на юго-западе Китая с Дуйсбургом в Германии, многие другие китайские города тоже открыли пути сообщения, пересекающие различные страны Азии и Европы. К концу июня больше 9 тысяч поездов китайского железнодорожного экспресса проехали через 48 городов Китая и 42 города в 14 странах Европы. Сейчас железнодорожная сеть охватывает все главные города и регионы на обоих континентах.

К концу прошлого года Китай построил более 40 тысяч километров магистральных дорог для пассажирского и грузового транспорта в сотрудничестве с 70 портами ввоза в 11 странах. Китай также имеет прямое воздушное сообщение с 43 странами - участницами инициативы "Один пояс, один путь", включая 240 авиакомпаний, основанных после того, как была выдвинута инициатива.

В Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района идет сбор урожая. Фото: Чжу Сян / Синьхуа

Генеральный управляющий компании по изготовлению продуктов из лимонов Huida Group в районе Туннань города Чунцина Дай Сяопин говорит, что до инициативы "Один пояс, один путь" лимоны из Туннаня не экспортировали. После того как инициатива была предложена, многие зарубежные покупатели посетили Чунцин, чтобы познакомиться с этой отраслью, и в 2016 году Huida Group смогла экспортировать первую партию лимонов. В прошлом году Huida Group экспортировала 60 тысяч тонн лимонов и продукции из них в 30 стран, вовлеченных в инициативу "Один пояс, один путь", включая Россию, Сингапур и Индонезию.

"Мы пытались заниматься экспортом и до этого, но ничего не выходило, поскольку наши бренды не были известны на зарубежных рынках, а качество нашей продукции не признавалось, - говорит Дай. - Инициатива "Один пояс, один путь" обеспечила поддержку политики, и было создано множество платформ, чтобы помочь нам наладить сотрудничество с зарубежными компаниями. Кроме того, это укрепляет доверие этих компаний к нашим продуктам и обслуживанию".

Правовая поддержка

По словам Гу Сюемина, Китай также принял меры по облегчению торговли с мировыми рынками, например, упростил административное санкционирование, ускорил процедуры инспекции и карантина и сократил время таможенной очистки.

Начиная с 2014 года китайские таможенные службы подписали 82 документа со странами - участницами инициативы "Один пояс, один путь", включая Россию, Евросоюз, Сингапур и Лаос, чтобы обозначить меры правовой поддержки многосторонней торговли.

Председатель компании "Цзиньи" Юй Чэнчжун говорит, что инициатива "Один пояс, один путь" открыла больше рынков для его бизнеса. Он продавал фрукты и овощи в Хоргосе больше двадцати лет, но с тех пор, как была выдвинута инициатива, его компания вышла на рынки России, Европы и Западной Азии. "До этого мы вели дела только с небольшим числом соседних районов", - говорит он. Более того, раньше фрукты и овощи из Хоргоса добирались до супермаркетов в странах Центральной Азии за два-три дня. Теперь процедуру таможенной очистки можно провести за два часа.

В провинции Шэньси, где выращивают больше всего яблок в стране, передовые сельскохозяйственные технологии распространяются все шире. В рамках программы сотрудничества в области сельского хозяйства с Казахстаном в провинции создали девять яблоневых садов "Дружба", чтобы упростить обмен опытом выращивания яблок.

Го Ланьцзюнь владеет одним из таких садов. В прошлом году в нем вырастили до 5 тонн яблок, и около половины из них были экспортированы в Россию и Казахстан. Благодаря высокому качеству продукции, этот сад стал еще и образовательным центром, где зарубежные агротехники могут проходить стажировки и учиться управлять яблоневыми садами и защищать их от вредных насекомых.

Десятки тысяч людей, в особенности, из стран - участниц инициативы "Один пояс, один путь", посетили показательную зону высоких и новых агротехнологий Янлин в 80 километрах от города Сиань, административного центра провинции Шэньси, чтобы узнать больше о передовых сельскохозяйственных технологиях.

Начиная с 2005 года более 1500 чиновников и агротехников из 106 стран прошли в зоне обучение по таким дисциплинам, как сухое земледелие, экономика сельского хозяйства и создание "зеленых" городов.

Научный сотрудник Народного университета Китая Цюй Цян говорит, что, хотя за рубежом спрос на фрукты из Китая значительно вырос, важно, чтобы китайские компании были осведомлены о рисках, возникающих из-за различных факторов, включая разницу в законодательстве и нормативные положения в странах-импортерах, а также колебания обменных курсов валют.

"Например, когда китайские компании экспортируют фрукты, им нужно знать законы и нормативные положения, касающиеся допустимого количества остаточных пестицидов, и соответствующим образом выращивать фрукты. В противном случае у них будут проблемы из-за чрезмерного использования удобрений или пестицидов, что скажется на репутации китайских фруктов", - говорит он.

В то время, как многие провинции экспортируют в основном свежие фрукты, Цюй считает, что им стоит попробовать увеличить добавочную стоимость своих продуктов путем дополнительной обработки фруктов и развития местных узнаваемых брендов.