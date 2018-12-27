Юлия Лежнева - одна из уникальных оперных сопрано мира, получившая признание главным образом за виртуозное исполнение сочинений эпохи барокко и музыки Россини. Накануне своего новогоднего концерта в Большом зале Московской консерватории певица побеседовала с корреспондентом "РГ".

Юлия Лежнева: У меня получается почти ежегодное русское турне в декабре: барочная опера в Концертном зале Чайковского, концерт с новой программой в Петербурге и теперь выступление в Большом зале консерватории. Настрой великолепный! Фото: Геннадий Хамельянин/ ТАСС

В Москве вы выступаете в международных барочных проектах. А теперь впервые будете участвовать в новогоднем концерте 31 декабря. Такого рода выступления требуют особого настроя?

Юлия Лежнева: Настрой перед этим концертом у меня великолепный. Огромная честь и радость выступить снова с Владимиром Ивановичем Федосеевым и его замечательным оркестром. И погода сейчас стоит волшебная, в этом году - настоящая русская зима! У меня получается почти ежегодное русское турне в декабре: барочная опера в Концертном зале Чайковского, концерт с новой программой в Петербурге и теперь выступление в Большом зале консерватории.

Как вы настраиваетесь на свои выступления?

Юлия Лежнева: Пение и музыка - это моя жизнь. Все плохое растворяется в музыке. Я всегда думаю о публике: какие, например, встретятся замечательные люди, с которыми я давно не виделась. Так произошло на моем последнем концерте в Петербурге: я вышла к роялю с мыслями о песнях Гайдна и увидела подходящую к сцене с цветами любимую Раису Исааковну Дыскину, подругу Елены Васильевны Образцовой, удивительную, светлую женщину. Мгновенно пришло вдохновение! Надо жить с мыслью, что миром движут любовь и доброта.

Ваш голос изменился с тех пор, как вы начали свое восхождение на вокальный Олимп после получения Гран-при в 2007 году на конкурсе Елены Образцовой в Петербурге? Однажды солистка Мариинского театра призналась мне, что певцы не слышат своего голоса и даже в записи не всегда адекватно его воспринимают.

Юлия Лежнева: Певцу очень нужен педагог. Мне тоже необходимо снова поехать к моему педагогу Деннису о Нилу в Англию, хотя у меня есть и прекрасная учительница в Москве - Тамара Черкасова. Пока не хватает времени добраться до них. Когда появляется свободное время, иногда хочется забыть на мгновение, что я певица, а встать на коньки, отправиться на прогулку, почитать любимого Байрона. Иначе невозможно, потому что вдохновение должно быть у артиста, оно может исчезнуть. А певцу невозможно скрыть отсутствие вдохновения. Инструменталист еще может как-то сдержаться, а у певца есть голос, который мгновенно передает настроение. В голосе слышно все, особенно когда певец в полете.

Ваш дебютный альбом "Аллилуйя" с духовной музыкой барочных композиторов получил громадный резонанс в мире. А что сегодня хочет от вас звукозаписывающая индустрия?

Юлия Лежнева: Недавно у нас с контратенором Франко Фаджоли вышла новая запись - Gloria Вивальди, а последний сольный диск с ариями Грауна получил немецкую премию Opus Klassik. Decca очень чутко относится к пожеланиям по поводу репертуара. Наверное, неспроста со времен Паваротти, Сазерленд, Флагстад этот лейбл был прозван "певчим". Я помню, что в работе над первым альбомом Alleluia с Il Giardino Armonico и Джованни Антонини Decca мне рекомендовали записать мотет Exultate jubilate после того, как представители компании услышали меня в Зальцбурге с этим произведением.

Но в концертных залах вас продолжают ждать с виртуозным барочным репертуаром?

Юлия Лежнева: Многие видят меня по-разному. Очень приятно, что приглашают и на бельканто, и на барокко, и на Моцарта. В прошлом сезоне меня назначили артисткой в резиденции на Люцернском Пасхальном фестивале, а в этом году - на фестивале в Бад-Киссингене. И программы концертов были совершенно разные, в Бад-Киссингене будет даже симфонический вечер под управлением Пааво Ярви. В Венском Концертхаусе вместе с Михаилом Антоненко совсем скоро я выступлю с сольным концертом, в программу которого включены песни Гайдна, Шуберта, Шумана, Моцарта, романсы русских композиторов - Глинки, Чайковского, Рахманинова. Интересно, что в этот день в большом зале Концертхауса выступит Валерий Гергиев с Мариинским оркестром с симфониями Чайковского.

В театральных постановках опер вы не часто принимаете участие?

Юлия Лежнева: Для меня вполне достаточно двух-трех постановок в год. В марте я снова отправлюсь в Гамбургскую оперу, где недавно исполняла Моргану в "Альцине" Генделя, в этот раз в партии Розины в "Севильском цирюльнике" Россини. Спектаклем будет дирижировать очень интересный маэстро Диего Фазолис. На Троицком фестивале в Зальцбурге в июне меня ждет новая партия Галатеи в полусценическом исполнении оперы "Полифем" Никола Порпора. Но и опера в концерте в отсутствии декораций все равно подразумевает, что певец должен актерски выкладываться максимально. В Зальцбурге я уже выступала, в последний раз пела там в опере "Тамерлан" Генделя с Беджуном Метой и Пласидо Доминго под управлением Марка Минковски, но на Троицком фестивале это будет дебют, я очень жду этого события!