"Иволга" - поезд мечты для города

Новый российский городской поезд "Иволга" ― достойная новинка столичного общественного транспорта, ― так оценили его пассажиры ― участники социологического исследования холдинга "Ромир".

"Иволгу" выпускает Тверской вагоностроительный завод (входит в АО "Трансмашхолдинг"). В конце 2019-начале 2020 гг. новые поезда побегут по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), которые соединят столицу и ее ближайшие города-спутники. Они призваны разгрузить транспортную инфраструктуру города.

На первом - качественном - этапе социологического исследования респонденты "Ромира" определяли характеристики идеального, по их представлению, современного электропоезда. И тут результаты свидетельствуют о том, что по большинству параметров "Иволга" оправдывает ожидания пассажиров. Позднее, в рамках количественного этапа, когда в опросе приняли участие 1000 москвичей старше 18 лет, совершающих поездку на "Иволге" хотя бы раз в месяц, все характеристики электропоезда также получили весьма высокие баллы.

Так, 99% опрошенных дали самую высокую оценку широким дверным проемам "Иволги", благодаря которым посадка и высадка из поезда стали быстрее и удобнее. Отмечена бестамбурная конструкция поезда, облегчающая передвижение человека по составу, удобная, в том числе, для маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими колясками.

Среди наиболее понравившихся пассажирам достоинств "Иволги" (их отметили 98% респондентов) - тишина в салоне и плавность хода поезда, которую обеспечивает пневматическая подвеска тележек состава.

Замыкает первую пятерку лучших, по мнению пассажиров, достоинств "Иволги" дизайн ее интерьера, разработанный в соответствии с принципами бионического дизайна (изгибы линий и деталей салона вагона, цвета и материалы позаимствованы у природы, что создает в салоне особо комфортную обстановку). Эта характеристика поезда понравилась 97% респондентов.

При этом дизайн поезда дополняют эргономичность сидений, удобство разнообразных поручней (вертикальные с "теплым" покрытием, горизонтальные, петли) - что понравилось 95% участников опроса.

К числу прочих наиболее полюбившихся пассажирам удобств "Иволги" надо добавить электронные табло, полки для багажа и велосипедные стойки с креплениями, розетки для зарядки гаджетов и бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. Последнее особенно актуально: согласно опросу, половина пассажиров "Иволги" во время дороги просматривают социальные сети и переписывается в мессенджерах, а около трети - слушают музыку.

Кроме того, очень высокие оценки 99% респондентов получила технология освещения салона "Иволги", которая позволяет менять световую температуру в зависимости от времени суток (в дневное время свет холодный, а вечером - теплый), что соответствует биоритмам человека.

Транспортные эксперты также высоко оценивают характеристики "Иволги" важные как для пассажиров, так и для городской транспортной системы в целом. "Преимущества этого поезда в его соответствии современным требованиям в части удобства для пассажира и экономичности, - говорит аналитик ИК "Финам" Алексей Калачев. - А удобство "Иволги" именно как городского электропоезда связано с простотой и скоростью посадки и высадки, временем передвижения между станциями и, конечно, комфортом салона".

""Иволга" - современный поезд, сделанный по мировым стандартам и "заточенный" именно под городские и ближние пригородные перевозки, - добавляет директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. - В нем очень хорошо скомпоновано пространство и для сидящих пассажиров, и для стоящих. Время поездки можно провести с комфортом и не нужно "тереться локтями" с другими пассажирами".

В целом, в ходе опроса подавляющее большинство респондентов отметили наличие позитивных изменений за последние пять лет как в пригородном железнодорожном комплексе Москвы в целом, так и в качестве подвижного состава электропоездов. Трое из четырех опрошенных (75%) отметили положительные изменения в вопросе чистоты и комфорта электропоездов. Обновление подвижного состава оценили более половины (56%) пассажиров "Иволги". Треть респондентов (34%) отметили увеличение количества направлений в расписании маршрутов движения электропоездов. Отсутствие вандализма и хулиганства стало важным фактором для 29% опрошенных. Кроме того, каждый четвертый респондент (24%) считает электропоезда одним из самых безопасных способов передвижения в столице.

Также респонденты заявили, что готовы чаще ездить на пригородном железнодорожном транспорте, если в расписании не будет длительных перерывов (35%).

Обе эти задачи во многом будут решать линии МЦД, которые представляют собой, по сути, наземное метро. "Задача города - сделать все возможное, чтобы пассажиры комфортно доехали до конечной точки, при этом сводили к минимуму пользование личным автомобильным транспортом, метро или любым другим видом общественного транспорта, потому что они в данный момент загружены, - комментирует Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. - Выгодность МЦД для города прежде всего в том, что появляется еще один вид городского транспорта, который снизит нагрузку на дороги из Подмосковья в центр Москвы".

Сегодня известно о планах создания пяти диаметров, общий пассажиропоток которых превысит 330 млн человек в год. При этом график работы МЦД будет синхронизирован с графиком работы метрополитена: "Иволги" будут ходить с 5.30 утра до 1.00 ночи.

По первым двум веткам МЦД - "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск", которые начнут работу уже через год, пойдут 39 поездов "Иволга", специально модифицированных для проекта.