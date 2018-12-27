Как оформить брак с иностранцем в Беларуси - советы от профессионала

Счастливая детская мечта о щедром новогоднем волшебстве с возрастом не тает на глазах как первые снежинки на ресницах близкого человека. Свое счастье, например, во взрослой жизни за последние полвека граждане ста государств скрепили узами Гименея во Дворце бракосочетания белорусской столицы.

А всего, оперирует статистикой ее руководитель на набережной Свислочи Юлия Кочина, более 220 тысяч пар, которые нашли вторую половинку в других странах, покинули эти стены под бравурные звуки марша Мендельсона. Впервые это произошло в далеком 1966 году, сообщала она БЕЛТА.

С тех пор много не только воды утекло. В этом столичном загсе в уходящем году зарегистрировано около трехсот интернациональных союзов. Много это или мало? Чиновник поясняет, что именно у них традиционно заключается больше всего браков, в котором один из молодоженов представляет другую страну. "Каждая четвертая пара", - не то с гордостью за юных принцесс, не то с нотой сожаления за местных рыцарей констатирует она. Средний возраст молодоженов в интернациональных союзах - около 30 лет. Девушки выходят замуж примерно в 27,5, а парни - в 28 лет. Лет десять лет назад чаще регистрировали отношения в 21-23 года, а девушки иногда и в 18 лет.

А сейчас, перед Новым годом, уточняет она, церемоний становится значительно больше. Начинаются рождественские каникулы, иностранцам удобно приезжать в синеокую. Парадную залу в эти дни даже украсили импровизированной картой мира из искусственных цветов. А чтобы она выглядела еще более выразительной, решено предлагать новобрачным оставлять на ней флажок с признанием в любви или символом своей страны. Вряд ли у молодоженов это не вызовет положительных эмоций, полагают чиновники. Во всяком случае, сказала Кочина, те, кто уже видел цветочную композицию, идею одобрили. А одна из пар даже оставила на память небольшую фигурку с надписью на корейском языке "Я тебя люблю".

Понятно, что в храме Гименея и вопросы приобретают соответствующий оттенок. Во-первых, небезынтересно, кто же чаще всего выбирает жен и мужей в Беларуси, какие отличия возникают в подобных церемониях, и, конечно, был задан вопрос из разряда протокольных: о чем важно помнить и не забывать новобрачным?

О том, например, что Беларусь во все времена славилась своими красавицами, миру известно. А чиновникам загса остается только подтвердить, что среди иностранцев мужчины стоят на первом месте. А вообще мужей и жен в республике выбирают жители России и Украины, Италии и Австрии, Германии и Франции, США, скандинавских стран, многих государств Азии.

Нередко жительницы РБ выходят замуж и за представителей стран, где разрешено многоженство. Как им быть, задается вопрос. "В Беларуси можно зарегистрировать брак, только если жених предоставит документ, что холост или разведен", - дипломатично ответила Кочина.

Кстати, а точнее, совсем не кстати, есть страны, где браки, заключенные в РБ, не признаются. "Мы обязательно уведомляем молодых людей об этом, а в актовой записи делается соответствующая пометка", - сообщила представитель дворца. "Была у нас и пара, в которой жениху, гражданину Греции, исполнилось 75 лет, а белорусской невесте 50 лет", - добавила она и не без удивления призналась, что белорусские парни в последнее время стали все чаще выбирать невест в Венесуэле.

Заключение браков с иностранцами, судя по информации Кочиной, - процедура многоступенчатая и достаточно бюрократическая. Но таковы требования закона. Прежде всего, иностранному гражданину, сообщила она, надо получить в стране гражданства и по месту постоянного жительства справку, что он не состоит в другом браке. Необходимо и подтверждение о прекращении последнего брака, если он или она разведены. Более того, документы принимаются при условии проставления апостиля и перевода на один из государственных языков Беларуси, засвидетельствованного нотариально.

И это еще не финал. Перед тем, как предстать перед венцом, молодоженам потребуется обзавестись нотариально заверенным переводом паспорта, предназначенного для выезда за границу.

И если все формальности соблюдены - наступает самый торжественный момент в судьбе молодоженов. Понятно, что сотрудники загса, говорит Кочина, стараются, чтобы он стал ярким, запоминающимся, и рады, если новобрачные привносят свои национальные традиции в семейное торжество. Например, на греческих свадьбах разбивают специальные свадебные тарелки, в Китае и Японии молодых обсыпают рисом, в Германии, Швейцарии, Франции новобрачные произносят клятвы.

Каждая регистрация проводится по индивидуальному сценарию, а все нюансы оговариваем заранее, добавила Кочина. Например, если пара хотела бы провести церемонию на европейский манер, где невесту под руку ведет отец, или чтобы кольца вынесли дети. Молодые могут пригласить аккомпаниатора, струнный квартет. Уже никого не удивишь и байкерскими свадьбами, одна из пар обменивалась не кольцами, а шлемами. Были среди молодоженов и велосипедисты, в последнее время стало популярным приезжать в загс на ретроавтомобилях.

Недавно во дворце состоялась свадьба гражданки Беларуси с гражданином Турции, и по турецким обычаям при обмене обручальными кольцами их должен был принести дедушка жениха, тогда как в РБ обычно выкладывают кольца на чашу. А вот национальные костюмы на церемонию во дворец, увы, надевают достаточно редко. А самое главное пожелание вступающим в брак - "любовь, уважение и взаимопонимание, ведь это основной залог успеха семейной жизни", - пожелала в канун Нового года всем молодоженам Юлия Кочина.