Первый канал весной, согласно календарю последних лет, выпустит новый сезон программы "Голос. Дети". Также он припас, если судить по пилотам, довольно крепкие сериалы с лихо закрученной интригой - "Триггер", "Алиби", "Подкидыш". В прошедшем году все ждали "Зорге", но не дождались. Возможно, будет в следующем. Как и вторые сезоны сериалов "Метод" и "Лучше, чем люди". Отдельно следует назвать сериал "Шифр", сделанный по британскому формату. И "Доктора Преображенского", после которого актера Дениса Шведова, сыгравшего главную роль, только так и будут называть.
Самый долгожданный проект "России 1" - сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой. Но есть еще продолжения "Склифа", "Годунова" и третья часть эпопеи "Екатерина. Самозванцы" с Мариной Александровой в главной роли.
Новый сезон программы "Удивительные люди" продолжит изумлять зрителей. А новое шоу "Пригласите на свадьбу", можно сказать, навеяно фильмом "Горько!" Вести его будет Марина Федункив - кто еще не знает эту комедийную актрису - немедленно в "Яндекс". Родственники с обеих сторон, а также женихи и невесты будут выбирать на глазах у всех для своей свадьбы народного тамаду.
Канал НТВ вряд ли откажется от нового сезона успешного шоу "Ты супер!" И еще не все звезды рассказали свою подноготную в программе "Секрет на миллион". Среди сериалов НТВ ждем "Вокально-криминальный ансамбль", "Тень за спиной", "Ростов", новый сезон "Невского". И помним, что канал снял российскую адаптацию "Хорошей жены", где главные роли сыграли Александра Урсуляк и Александр Домогаров.
Второй сезон сериала "Психологини" - не этого ли ждут многие от СТС?
ТНТ снимает россыпь сериалов, но что они покажут в телеэфире, а что на своем популярном сетевом ресурсе - пока непонятно. По принципу рулетки предположим, что это будут "Самки богомола" - история о четырех подругах, которые на протяжении 10 лет ведут общий чат в мессенджере, где делятся самым сокровенным.
"Патриот" - комедийный сериал про спецназовца, который возвращается после службы в родной город и планирует навести там порядок.
"Полярный 17" - комедийный сериал с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным, Владимиром Епифанцевым и Катериной Шпицей. Он уже полностью снят и ждет эфира.
"Женский стендап" - новое шоу ТНТ может также порадовать нас в 2019-м, как и полюбившиеся "Танцы" и "Песни". Может, у канала другие планы, но на эти проекты можно смотреть бесконечно.
Тем временем ТВ-3 не дремлет и обещает в первом полугодии грядущего года выпустить в телеэфире всего "Гоголя" целиком, а также сериалы "Мертвое озеро", "Колл-центр" и "Документалист". К тому же в следующем году снова будет выходить образовательный проект "Арзамас", в котором будет обсуждаться кинопроцесс.