Телевидение - вещь переменчивая: бывает, пишешь о проекте, ожидая его на следующий сезон, а его ставят через год, а то и два. Тем не менее обозначим те, что у телеканалов "в закромах". А там - как получится. Причем этот контент потом будет доступен на сетевых ресурсах.

Первый канал весной, согласно календарю последних лет, выпустит новый сезон программы "Голос. Дети". Также он припас, если судить по пилотам, довольно крепкие сериалы с лихо закрученной интригой - "Триггер", "Алиби", "Подкидыш". В прошедшем году все ждали "Зорге", но не дождались. Возможно, будет в следующем. Как и вторые сезоны сериалов "Метод" и "Лучше, чем люди". Отдельно следует назвать сериал "Шифр", сделанный по британскому формату. И "Доктора Преображенского", после которого актера Дениса Шведова, сыгравшего главную роль, только так и будут называть.

Самый долгожданный проект "России 1" - сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой. Но есть еще продолжения "Склифа", "Годунова" и третья часть эпопеи "Екатерина. Самозванцы" с Мариной Александровой в главной роли.

Новый сезон программы "Удивительные люди" продолжит изумлять зрителей. А новое шоу "Пригласите на свадьбу", можно сказать, навеяно фильмом "Горько!" Вести его будет Марина Федункив - кто еще не знает эту комедийную актрису - немедленно в "Яндекс". Родственники с обеих сторон, а также женихи и невесты будут выбирать на глазах у всех для своей свадьбы народного тамаду.

Канал НТВ вряд ли откажется от нового сезона успешного шоу "Ты супер!" И еще не все звезды рассказали свою подноготную в программе "Секрет на миллион". Среди сериалов НТВ ждем "Вокально-криминальный ансамбль", "Тень за спиной", "Ростов", новый сезон "Невского". И помним, что канал снял российскую адаптацию "Хорошей жены", где главные роли сыграли Александра Урсуляк и Александр Домогаров.

Второй сезон сериала "Психологини" - не этого ли ждут многие от СТС?

ТНТ снимает россыпь сериалов, но что они покажут в телеэфире, а что на своем популярном сетевом ресурсе - пока непонятно. По принципу рулетки предположим, что это будут "Самки богомола" - история о четырех подругах, которые на протяжении 10 лет ведут общий чат в мессенджере, где делятся самым сокровенным.

"Патриот" - комедийный сериал про спецназовца, который возвращается после службы в родной город и планирует навести там порядок.

"Полярный 17" - комедийный сериал с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным, Владимиром Епифанцевым и Катериной Шпицей. Он уже полностью снят и ждет эфира.

"Женский стендап" - новое шоу ТНТ может также порадовать нас в 2019-м, как и полюбившиеся "Танцы" и "Песни". Может, у канала другие планы, но на эти проекты можно смотреть бесконечно.

Тем временем ТВ-3 не дремлет и обещает в первом полугодии грядущего года выпустить в телеэфире всего "Гоголя" целиком, а также сериалы "Мертвое озеро", "Колл-центр" и "Документалист". К тому же в следующем году снова будет выходить образовательный проект "Арзамас", в котором будет обсуждаться кинопроцесс.