Какие законы помогут нам жить в новом году

Сегодня "Российская газета" публикует пакет законов, которые касаются наших зарплат, ведения бизнеса, долевого строительства, медицины, социального обеспечения детей-сирот, маркировки товаров и многого другого.

Среди них особо выделяется Федеральный закон "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он вступает в силу с 1 января 2019 года.

Любительская и спортивная рыбалка в России на водоемах общего пользования прямо признается законом свободной и бесплатной. Он ликвидирует участки для платной рыбалки. Заборы у водоемов должны исчезнуть к 31 декабря 2020 году. Именно с этой даты будут аннулированы все заключенные ранее договоры на такие участки. И потом уже никто не вправе будет брать здесь деньги за рыбалку. Но на рыбоводных прудах их платить все-таки придется, если хозяева или арендаторы того пожелают.

Закон действительно долгожданный. Лет семь назад во многих регионах "самые жирные" для любительского и спортивного лова рыбопромысловые участки оказались в ведении предпринимателей, которые выкатили рыбакам прейскуранты на ловлю. Рыбаки возмутились. Очень. И добились, что в стране начали разрабатывать специальный закон. Годы ушли на споры и согласования. И вот - свершилось. Ловите на здоровье и совершенно бесплатно. Это касается, еще раз подчеркнем, водных объектов общего пользования.

Теперь о других местах.

Купил, например, человек землю и вырыл там пруд, запустил рыбу, а потом и рыбаков - за деньги. Вот здесь платить придется. Как пояснили "Российской газете" в Росрыболовстве, "владельцы таких аквакультурных прудов вправе на свое усмотрение распоряжаться товарной рыбой". Хотят - сами выловят и продадут. Хотят - рыбакам разрешат ловить. То есть остаются при своем бизнесе и договоры с ними не расторгают.

Но и рядом с упраздненным рыбопромысловым участком предпринимателям не придется полностью сворачивать бизнес. Например, у человека заключен договор с местной властью на аренду земли около водоема на 49 лет. Прошло двадцать. За это время предприниматель навел порядок, построил гостиницу, организовал прокат снастей, лодок и прочее. Все затраты птеперь ойдут прахом?

"Нет, - поясняют в Росрыболовстве. - Договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства распространяются только на водную гладь".

Если на берегу, уточнили "Российской газете" в ведомстве, рядом с водоемом, расположена гостиница, пункт проката лодок и снаряжения (и если, разумеется, есть все необходимые документы на землю и бизнес оформлен легально), предприниматели могут продолжить заниматься гостиничным бизнесом, сдачей в аренду снаряжения и так далее. Но они уже не будут иметь права ограничивать доступ рыбаков-любителей к водоему и взимать плату за рыбалку.

"Важно, что с упразднением платных участков у рыбаков-любителей будет больше возможностей для бесплатной рыбалки. Но рыбаки не должны забывать о соблюдении правил рыболовства, которые направлены на бережное и ответственное отношение к водным биоресурсам", - особо отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Например, пояснили в ведомстве , есть определенные нормы суточного вылова разных видов рыб в разных регионах.

Они введены для того, чтобы разграничить обычных рыбаков-любителей от так называемых "заготовителей", которые под видом любителей бесконтрольно пытаются ловить чуть ли не в промышленных объемах.

Все нормы вылова есть в открытом доступе, при необходимости также любой рыбак может обратиться в ближайшее территориальное управление Росрыболовства за разъяснением. Это необходимо и для сохранения запасов рыбы на водных объектах, расположенных рядом с большими городами, где наблюдается значительная промысловая нагрузка.

При проведении официальных физкультурных и спортивных рыболовных мероприятий суточная норма добычи не устанавливается.

"Закон о любительском рыболовстве также нацелен на обеспечение норм безопасности: запрещается использование взрывчатых и химических веществ, электротока, а также применение сетей для любительской рыбалки. Использовать сети можно будет в определенные периоды в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе Росрыболовства. Для соблюдения такого порядка предусмотрен учет этих орудий лова.