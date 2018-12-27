Какие законы помогут нам жить в новом году

Среди них особо выделяется Федеральный закон "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он вступает в силу с 1 января 2019 года.
Любительская и спортивная рыбалка в России на водоемах общего пользования прямо признается законом свободной и бесплатной. Он ликвидирует участки для платной рыбалки. Заборы у водоемов должны исчезнуть к 31 декабря 2020 году. Именно с этой даты будут аннулированы все заключенные ранее договоры на такие участки. И потом уже никто не вправе будет брать здесь деньги за рыбалку. Но на рыбоводных прудах их платить все-таки придется, если хозяева или арендаторы того пожелают.
Закон действительно долгожданный. Лет семь назад во многих регионах "самые жирные" для любительского и спортивного лова рыбопромысловые участки оказались в ведении предпринимателей, которые выкатили рыбакам прейскуранты на ловлю. Рыбаки возмутились. Очень. И добились, что в стране начали разрабатывать специальный закон. Годы ушли на споры и согласования. И вот - свершилось. Ловите на здоровье и совершенно бесплатно. Это касается, еще раз подчеркнем, водных объектов общего пользования.
Теперь о других местах.
Купил, например, человек землю и вырыл там пруд, запустил рыбу, а потом и рыбаков - за деньги. Вот здесь платить придется. Как пояснили "Российской газете" в Росрыболовстве, "владельцы таких аквакультурных прудов вправе на свое усмотрение распоряжаться товарной рыбой". Хотят - сами выловят и продадут. Хотят - рыбакам разрешат ловить. То есть остаются при своем бизнесе и договоры с ними не расторгают.
Но и рядом с упраздненным рыбопромысловым участком предпринимателям не придется полностью сворачивать бизнес. Например, у человека заключен договор с местной властью на аренду земли около водоема на 49 лет. Прошло двадцать. За это время предприниматель навел порядок, построил гостиницу, организовал прокат снастей, лодок и прочее. Все затраты птеперь ойдут прахом?
"Нет, - поясняют в Росрыболовстве. - Договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства распространяются только на водную гладь".
Если на берегу, уточнили "Российской газете" в ведомстве, рядом с водоемом, расположена гостиница, пункт проката лодок и снаряжения (и если, разумеется, есть все необходимые документы на землю и бизнес оформлен легально), предприниматели могут продолжить заниматься гостиничным бизнесом, сдачей в аренду снаряжения и так далее. Но они уже не будут иметь права ограничивать доступ рыбаков-любителей к водоему и взимать плату за рыбалку.
"Важно, что с упразднением платных участков у рыбаков-любителей будет больше возможностей для бесплатной рыбалки. Но рыбаки не должны забывать о соблюдении правил рыболовства, которые направлены на бережное и ответственное отношение к водным биоресурсам", - особо отметили в пресс-службе Росрыболовства.
Например, пояснили в ведомстве , есть определенные нормы суточного вылова разных видов рыб в разных регионах.
Они введены для того, чтобы разграничить обычных рыбаков-любителей от так называемых "заготовителей", которые под видом любителей бесконтрольно пытаются ловить чуть ли не в промышленных объемах.
Все нормы вылова есть в открытом доступе, при необходимости также любой рыбак может обратиться в ближайшее территориальное управление Росрыболовства за разъяснением. Это необходимо и для сохранения запасов рыбы на водных объектах, расположенных рядом с большими городами, где наблюдается значительная промысловая нагрузка.
При проведении официальных физкультурных и спортивных рыболовных мероприятий суточная норма добычи не устанавливается.
"Закон о любительском рыболовстве также нацелен на обеспечение норм безопасности: запрещается использование взрывчатых и химических веществ, электротока, а также применение сетей для любительской рыбалки. Использовать сети можно будет в определенные периоды в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе Росрыболовства. Для соблюдения такого порядка предусмотрен учет этих орудий лова.
Мрот вырастет в 2019 году до 11 280 рублей
В 2018 году был принят закон, по которому МРОТ в России теперь не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного человека. За основу МРОТ теперь будет браться показатель прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Именно к этому показателю и приравняли МРОТ на 2019 год.
Как ранее пояснял "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин, данные по прожиточному минимуму за второй квартал обычно практически совпадают с годовым показателем, так как в третьем квартале он, как правило, снижается из-за сезонного удешевления сельскохозяйственной продукции, а к новому году возвращается на прежний уровень. Таким образом, ежегодно минимальная зарплата будет увеличиваться на столько же, на сколько будет вырастать прожиточный минимум.
МРОТ - эта минимальная сумма, которую обязан заплатить работодатель работнику за стандартное рабочее время - 40 часов в неделю. Ниже этой суммы платить нельзя. Жителям северных территорий надбавки за труд и проживание в сложных климатических условиях должны накручиваться поверх МРОТ.
К 2021 году в России должен быть пересмотрен состав потребительской корзины, ценностная стоимость которой ложится в основу подсчета прожиточного минимума. Эксперты минздрава и минтруда считают, что в ней как минимум должны быть увеличены нормы потребления мяса, рыбы, овощей и фруктов. При этом объем углеводных продуктов - хлеба, круп, картофеля - должен стать меньше. Если это произойдет, стоимость потребительской корзины заметно увеличится. А значит, вслед за ней вырастет и МРОТ.