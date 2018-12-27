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Рубрика: Культура

Цвет настроения - желтый

Какими премьерами, скандалами и песнями запомнился этот год
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Давно уже на отечественной сцене не было так жарко, интересно и драматично: кто бы мог подумать еще год назад, что в лидерах итоговых хит-парадов появится столько исполнителей, о которых большинство меломанов еще недавно толком не слышали - Монеточка, Гречка, Maruv, Матранг, Элджей, Мальбэк, KAZKA…
Егор Крид стал одним из главных героев романтической музыки 2018 года. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Егор Крид стал одним из главных героев романтической музыки 2018 года. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Егор Крид стал одним из главных героев романтической музыки 2018 года. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

И что для раскрутки уже можно будет обходиться без радио и телевидения - ведь новички ныне уверенно зарабатывают на жизнь благодаря активности в соцсетях, точно рассчитанным хайпам и собственным проектам в YouTube. Поменялись и зрители: стали взыскательнее, вдумчивее - и не хотят благодарно принимать все, что им навязывают реклама, хит-парады или активная блогерская деятельность исполнителей. Они даже вмешиваются в репертуар новых звезд: создают для этого родительские комитеты, заботясь о том, "как наше слово отзовется". Словом, это был переходный год, от которого во многом зависит то, как интересно, вольно, но в то же время без дешевых эффектов и бравирования колкими фразами на грани фола будет развиваться наша музыка дальше.

Звезды зажигают себя сами

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Большинству музыкантов теперь приходится меньше стараться. Альбомное мышление, при котором каждый уважающий себя артист или группа стремились регулярно выпускать диски, - ныне уже не в тренде. С развитием соцсетей, когда выложить там свою песню может практически любой, важнее записать сингл, который все сразу же начнут обсуждать. Причем даже не обязательно - хвалить. Повезло тем, кто это раньше других понял. Певице Монеточке, чтобы к ней прислушались, вначале потребовалось точно найти свою верную аудиторию - девочек, красящих волосы в сиреневый цвет и не вполне социально адаптированных среди сверстников… Пообщаться с ними в социальных сетях, показать свои первые песни, написанные на простые мелодии под незамысловатый аккомпанемент клавишных. А затем, когда уже можно было показывать промоутерам в соцсетях, сколько у тебя друзей и подписчиков - договариваться о первых концертах. Но все решила, по сути, одна песня - "Каждый раз", а затем умение попадать в нужные телепрограммы с хорошим рейтингом, например, в "Поле чудес". Впрочем, второй альбом Монеточки лучше дебютного, да и музыкантов она сумела собрать отменных. Но то, как из полной безвестности екатеринбургская школьница смогла добраться до гонорара в миллион долларов за концерт, - в чистом виде новая история о Золушке...

О Гречке тоже вначале заговорили в соцсетях - и даже юмористу Максиму Галкину захотелось пошутить о тексте ее песни "Мама, прости". А потом соцсети начали искать ссылку на трек: удачный мем - ныне половина успеха. А еще кто-то мудрый показал пару песен Земфире… Та высказалась привычно резко: было еще более верное подспорье для славы… Неприкаянность, вокальная отчужденность от идиом форматного радиорока, отголоски музыки проходных дворов питерского рока и ранней Янки Дягилевой, успешное выступление на "Нашествии" и умение без пафоса общаться со зрителями - в итоге скоро певица едет в тур по 50 городам России…

Схожая история с Элджеем - его хит "Розовое вино" и контактные белые линзы на глазах, полностью скрывающие зрачки - тоже умело придуманный хайп. Как и четыре дюжих охранника, теперь всегда сопровождающие исполнителя… Ведь многим фанатам теперь больше нравится обсуждать артистов и ходить на их концерты, чтобы потом выложить видео в сети - ради лайков. Музыка в их репостах часто отходит на второй план, после хайпов, зажигающих желтый свет - "обратите внимание" - на дорожках к славе еще вчера никому не известных исполнителей.

Мэтры эстрады Леонид Агутин, "Браво", МакSим, Сергей Лазарев или Александр Градский, оттачивающие в студиях каждую ноту, в туры по 50 городам, в отличие от Гречки, не ездят: вкусы зрителей, посещающих концерты в этом году, изменились. И самые кассовые артисты с 2018-го - уже другие.

Все смешалось в лучших музыкальных домах

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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В лидерах 2018 года - артисты из разных стран СНГ: границ для музыки благодаря хорошим песням ныне не существует. И в хит-парадах стриминговых сервисов наряду с нашими артистами Егором Кридом, Монеточкой и Тимати лидируют рэперы из Казахстана Jah Khalib и Скриптонит, украинцы Иван Дорн, Maruv (стильная и красивая певица по имени Анна Корсун исполняет элегантный электроклэш с отголосками глянцевой "новой волны" 80-х). Большинство из них поют на русском языке. И большую часть времени проводят в концертах по России. Из отечественных артистов в странах СНГ наиболее востребованы "Ленинград" и "Аквариум". Оба коллектива не так давно сообщили, что в нынешней ситуации с концертами на Украину не поедут. А 13 декабря завершился тур по России главной латвийской группы Brainstorm. После нового года певучие и романтичные латыши обещали к нам вскоре вернуться…

Фестивалей стало больше

Среди дебютантов - open-air "Легенды рока", который с 2018 года стал проводиться в Новокузнецке. Появился и новый LiveFest - на Розе Хутор, в окрестностях Сочи. И почти в каждом крупном городе теперь есть по собственному фестивалю. Выделяются Тамбов, Екатеринбург, Коктебель, Санкт-Петербург… Но самый крупный фестиваль, по-прежнему, - "Нашествие", в Тверской области. В этом году его посетили более 200 тысяч зрителей.

Отменять нельзя оставить

Год запомнился и отменами концертов. Против запретов, не вдаваясь в подробности репертуара артистов, выступил Лев Лещенко. А Михаил Боярский, напротив, сказал, что готов к тому, что снова появятся худсоветы: "У нас на телевидении есть программы "Контрольная закупка", "Что мы едим"… Но это все касается еды: и вопросов о том, достойно ли ее употреблять? А есть еще и "нравственная еда" и поэтому должна быть такая же "контрольная закупка" в искусстве. Кто мог бы в этом помочь? Гергиев, Темирканов, Чурикова - люди, которые имеют жизненный опыт и являются для общества нравственными авторитетами…"

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Конечно, запрещать творческим людям что-то делать - плохо. Однако тексты некоторых исполнителей, чаще - рэперов - таковы, что в приличных домах так выражаться не принято: хватает и пошлости, и скабрезностей, и агрессивности, и насилия. Неудивительно, что родительские комитеты в Нижнем Новгороде, Якутске, Екатеринбурге и других городах выступили против. Собственно практика контроля общества за недопустимыми отклонениями от человеческой морали существует во всех странах. В США например, еще в 1965 году студийные продюсеры потребовали от культовой группы Jefferson Airplane, чтобы "слишком сексуальные" тексты многих песен были изменены на более морально-выдержанные. Тот случай стал прецедентом и с тех пор в Северной Америке никто не возмущается: артисты понимают, что детскую психику надо беречь…

О схожей ситуации теперь стали говорить и у нас, на государственном уровне: в начале декабря в Госдуме прошел "круглый стол" с участием рэперов и российских парламентариев. "Как взрослые люди, вы должны знать рамки, - сказал тогда начальник управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД РФ Виталий Хмельницкий. - Новые стили музыки не представляют опасности, если не пропагандируют насилие, секс и наркотики …". Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России Сергей Нарышкин высказался за предоставление правительственных грантов самым талантливым рэп-исполнителям. И назвал рэп "современной формой поэтического и музыкального творчества". По итогам заседания обращение по поводу предоставления грантов рэперам было направлено в правительство.

Многое наверняка будет учтено и при разработке нового закона о культуре. Есть еще много тем, которые нам предстоит обсудить всем вместе…

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Итоги 2018 года
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