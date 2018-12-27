Давно уже на отечественной сцене не было так жарко, интересно и драматично: кто бы мог подумать еще год назад, что в лидерах итоговых хит-парадов появится столько исполнителей, о которых большинство меломанов еще недавно толком не слышали - Монеточка, Гречка, Maruv, Матранг, Элджей, Мальбэк, KAZKA…

И что для раскрутки уже можно будет обходиться без радио и телевидения - ведь новички ныне уверенно зарабатывают на жизнь благодаря активности в соцсетях, точно рассчитанным хайпам и собственным проектам в YouTube. Поменялись и зрители: стали взыскательнее, вдумчивее - и не хотят благодарно принимать все, что им навязывают реклама, хит-парады или активная блогерская деятельность исполнителей. Они даже вмешиваются в репертуар новых звезд: создают для этого родительские комитеты, заботясь о том, "как наше слово отзовется". Словом, это был переходный год, от которого во многом зависит то, как интересно, вольно, но в то же время без дешевых эффектов и бравирования колкими фразами на грани фола будет развиваться наша музыка дальше.

Звезды зажигают себя сами

Большинству музыкантов теперь приходится меньше стараться. Альбомное мышление, при котором каждый уважающий себя артист или группа стремились регулярно выпускать диски, - ныне уже не в тренде. С развитием соцсетей, когда выложить там свою песню может практически любой, важнее записать сингл, который все сразу же начнут обсуждать. Причем даже не обязательно - хвалить. Повезло тем, кто это раньше других понял. Певице Монеточке, чтобы к ней прислушались, вначале потребовалось точно найти свою верную аудиторию - девочек, красящих волосы в сиреневый цвет и не вполне социально адаптированных среди сверстников… Пообщаться с ними в социальных сетях, показать свои первые песни, написанные на простые мелодии под незамысловатый аккомпанемент клавишных. А затем, когда уже можно было показывать промоутерам в соцсетях, сколько у тебя друзей и подписчиков - договариваться о первых концертах. Но все решила, по сути, одна песня - "Каждый раз", а затем умение попадать в нужные телепрограммы с хорошим рейтингом, например, в "Поле чудес". Впрочем, второй альбом Монеточки лучше дебютного, да и музыкантов она сумела собрать отменных. Но то, как из полной безвестности екатеринбургская школьница смогла добраться до гонорара в миллион долларов за концерт, - в чистом виде новая история о Золушке...

О Гречке тоже вначале заговорили в соцсетях - и даже юмористу Максиму Галкину захотелось пошутить о тексте ее песни "Мама, прости". А потом соцсети начали искать ссылку на трек: удачный мем - ныне половина успеха. А еще кто-то мудрый показал пару песен Земфире… Та высказалась привычно резко: было еще более верное подспорье для славы… Неприкаянность, вокальная отчужденность от идиом форматного радиорока, отголоски музыки проходных дворов питерского рока и ранней Янки Дягилевой, успешное выступление на "Нашествии" и умение без пафоса общаться со зрителями - в итоге скоро певица едет в тур по 50 городам России…

Схожая история с Элджеем - его хит "Розовое вино" и контактные белые линзы на глазах, полностью скрывающие зрачки - тоже умело придуманный хайп. Как и четыре дюжих охранника, теперь всегда сопровождающие исполнителя… Ведь многим фанатам теперь больше нравится обсуждать артистов и ходить на их концерты, чтобы потом выложить видео в сети - ради лайков. Музыка в их репостах часто отходит на второй план, после хайпов, зажигающих желтый свет - "обратите внимание" - на дорожках к славе еще вчера никому не известных исполнителей.

Мэтры эстрады Леонид Агутин, "Браво", МакSим, Сергей Лазарев или Александр Градский, оттачивающие в студиях каждую ноту, в туры по 50 городам, в отличие от Гречки, не ездят: вкусы зрителей, посещающих концерты в этом году, изменились. И самые кассовые артисты с 2018-го - уже другие.

Все смешалось в лучших музыкальных домах

В лидерах 2018 года - артисты из разных стран СНГ: границ для музыки благодаря хорошим песням ныне не существует. И в хит-парадах стриминговых сервисов наряду с нашими артистами Егором Кридом, Монеточкой и Тимати лидируют рэперы из Казахстана Jah Khalib и Скриптонит, украинцы Иван Дорн, Maruv (стильная и красивая певица по имени Анна Корсун исполняет элегантный электроклэш с отголосками глянцевой "новой волны" 80-х). Большинство из них поют на русском языке. И большую часть времени проводят в концертах по России. Из отечественных артистов в странах СНГ наиболее востребованы "Ленинград" и "Аквариум". Оба коллектива не так давно сообщили, что в нынешней ситуации с концертами на Украину не поедут. А 13 декабря завершился тур по России главной латвийской группы Brainstorm. После нового года певучие и романтичные латыши обещали к нам вскоре вернуться…

Фестивалей стало больше

Среди дебютантов - open-air "Легенды рока", который с 2018 года стал проводиться в Новокузнецке. Появился и новый LiveFest - на Розе Хутор, в окрестностях Сочи. И почти в каждом крупном городе теперь есть по собственному фестивалю. Выделяются Тамбов, Екатеринбург, Коктебель, Санкт-Петербург… Но самый крупный фестиваль, по-прежнему, - "Нашествие", в Тверской области. В этом году его посетили более 200 тысяч зрителей.

Отменять нельзя оставить

Год запомнился и отменами концертов. Против запретов, не вдаваясь в подробности репертуара артистов, выступил Лев Лещенко. А Михаил Боярский, напротив, сказал, что готов к тому, что снова появятся худсоветы: "У нас на телевидении есть программы "Контрольная закупка", "Что мы едим"… Но это все касается еды: и вопросов о том, достойно ли ее употреблять? А есть еще и "нравственная еда" и поэтому должна быть такая же "контрольная закупка" в искусстве. Кто мог бы в этом помочь? Гергиев, Темирканов, Чурикова - люди, которые имеют жизненный опыт и являются для общества нравственными авторитетами…"

Конечно, запрещать творческим людям что-то делать - плохо. Однако тексты некоторых исполнителей, чаще - рэперов - таковы, что в приличных домах так выражаться не принято: хватает и пошлости, и скабрезностей, и агрессивности, и насилия. Неудивительно, что родительские комитеты в Нижнем Новгороде, Якутске, Екатеринбурге и других городах выступили против. Собственно практика контроля общества за недопустимыми отклонениями от человеческой морали существует во всех странах. В США например, еще в 1965 году студийные продюсеры потребовали от культовой группы Jefferson Airplane, чтобы "слишком сексуальные" тексты многих песен были изменены на более морально-выдержанные. Тот случай стал прецедентом и с тех пор в Северной Америке никто не возмущается: артисты понимают, что детскую психику надо беречь…

О схожей ситуации теперь стали говорить и у нас, на государственном уровне: в начале декабря в Госдуме прошел "круглый стол" с участием рэперов и российских парламентариев. "Как взрослые люди, вы должны знать рамки, - сказал тогда начальник управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД РФ Виталий Хмельницкий. - Новые стили музыки не представляют опасности, если не пропагандируют насилие, секс и наркотики …". Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России Сергей Нарышкин высказался за предоставление правительственных грантов самым талантливым рэп-исполнителям. И назвал рэп "современной формой поэтического и музыкального творчества". По итогам заседания обращение по поводу предоставления грантов рэперам было направлено в правительство.

Многое наверняка будет учтено и при разработке нового закона о культуре. Есть еще много тем, которые нам предстоит обсудить всем вместе…

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"